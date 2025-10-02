Fundația Humanitas Aqua Forte și Editura Humanitas organizează miercuri, 19 noiembrie, ora 19.00, la Ateneul Român, gala dedicată decernării Premiului „Monica Lovinescu“ 2025.

Premiul „Monica Lovinescu“, acordat de Fundația Humanitas „Aqua Forte“, a fost înființat în 2023, an care a marcat centenarul nașterii uneia dintre femeile remarcabile ale istoriei României moderne. Spre deosebire de majoritatea premiilor existente în prezent, care privilegiază beletristica, Premiul „Monica Lovinescu“ este dedicat cărților de nonficțiune din zona umanistă și unor demersuri intelectuale de anvergură.



Pentru a treia ediție a acestui premiu au fost luate în considerare cărțile publicate în intervalul aprilie 2024 – septembrie 2025. Premiul, în valoare de 10.000 de euro, va fi decernat în cadrul Galei „Monica Lovinescu“, care va avea loc la Ateneul Român, pe 19 noiembrie, de la ora 19.00. Membrii juriului sunt Alexandru Călinescu, Ioana Pârvulescu (președintă) și Răzvan Purcărea.

În seara de 19 noiembrie, pe scena Ateneului Român, pianistul George Todică, laureat al Concursului Internațional „George Enescu”, va interpreta Suita din Partita pentru vioară nr. 3, în mi major, BWV 1006: 1. Prelude, 2. Gavotte, 3. Gigue de Johann Sebastian Bach, în transcrierea lui Serghei Rahmaninov și Impromptu op. 90 nr. 3, în sol bemol major, de Franz Schubert, urmate de Berceuse, op. 54 nr. 10 de Piotr Ilici Ceaikovski, în transcrierea lui Arcadi Volodos, și Barcarolle, op. 60 de Frédéric Chopin. În partea a doua a evenimentului, veți putea urmări dialogul dintre Gabriel Liiceanu și Horia-Roman Patapievici, urmat de decernarea Premiului „Monica Lovinescu“ 2025 de către președinta juriului, Ioana Pârvulescu.

Eveniment prezentat de Marius Constantinescu.

Biletele pentru eveniment pot fi achiziționate de pe platforma Eventbook.ro:



https://eventbook.ro/other/bilete-gala-premiului-monica-lovinescu-2025

