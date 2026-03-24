Gărzile Revoluționare capătă tot mai mare putere în Iran. Cine a fost numit la conducerea securității naționale

Iranul a numit un fost comandant al Gărzii Revoluționare Islamice în fruntea securității naționale, acesta fiind cel mai recent semn al extinderii influenței grupului într-un moment de vulnerabilitate acută a Republicii Islamice, relatează CNN și Reuters.

Mohammad Bagher Zolghadr, un veteran al regimului islamic, a fost numit noul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională, înlocuindu-l pe Ali Larijani, care a fost ucis într-un atac israelian săptămâna trecută, a declarat Mehdi Tabatabaei, adjunctul pentru comunicații și informații din cadrul biroului președintelui Pezeshkian.

Consiliul Suprem de Securitate Națională (SNSC), prezidat oficial de președintele Masoud Pezeshkian, coordonează politica de securitate și politica externă și include înalți oficiali militari, din serviciile de informații și din administrația publică, pe lângă reprezentanții liderului suprem, care are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat.

Crește influența Gărzii Revoluționare

Zolghadr a deținut numeroase funcții de nivel înalt în instituțiile militare, civile și judiciare din Iran. Ascensiunea sa se datorează experienței sale de comandant al unei divizii din IRGC în timpul războiului Iran-Irak (1980-1988), unde a avut sarcina de a construi relații cu grupuri paramilitare transfrontaliere, inclusiv facțiuni kurde din Irak.

El a ajuns să fie al doilea la comandă în cadrul Gărzii Revoluționare timp de câțiva ani. Mai recent, a preluat conducerea unei instituții care îl consiliază pe Liderul Suprem al Iranului și arbitrează între parlament și Consiliul Gardienilor.

Potrivit CNN, numirea unei personalități cu experiență în luptă și cu o poziție fermă, precum Zolghadr, indică intenția Teheranului de a-și menține poziția în materie de securitate națională în urma decesului lui Larijani, pe fondul extinderii controlului Gărzii Revoluționare Islamice asupra țării.

Gărzile Revoluționare, ramură de elită a forțelor armate iraniene înființată după revoluția din 1979, sunt cele care au impus și numirea lui Mojtaba Khamenei drept lider suprem al Iranului după uciderea tatălui său.

Diversele funcții instituționale pe care le-a deținut timp de patru decenii i-au determinat pe observatori să creadă că se bucura de încrederea fostului lider suprem, Ali Khamenei, ucis în prima zi de război.

Experiența sa din timpul războiului l-a determinat, de asemenea, să colaboreze îndeaproape cu grupuri paramilitare din Iran, precum Basij și Ansar-e Hezbollah, care au fost folosite pentru a suprima opoziția și disidența.