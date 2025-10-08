Găsirea terapeutului potrivit a devenit și mai simplă: Pleso Therapy evaluează sute de profesioniști pentru a găsi ce e mai bun pentru tine

Platforma a verificat și recomandă circa 100 de terapeuți în România, din care poți să descoperi ce e mai potrivit pentru tine.

Indiferent de terapeutul ales, fiecare ședință vine cu același tarif corect, eliminând incertitudinea legată de costuri și făcând expertiza de top la fel de accesibilă, oriunde în România.

Găsirea terapeutului potrivit pentru tine

Găsirea terapeutului potrivit poate fi o experiență copleșitoare. Mulți nu știu de unde să înceapă, în cine să aibă încredere sau cum să verifice dacă un terapeut este cu adevărat calificat. Pentru mulți, această incertitudine devine o barieră care îi oprește să mai caute ajutor. Ezitarea este perfect normală. În cele din urmă, terapia este o activitate profund personală, care necesită încredere și deschidere.

Pleso Therapy înțelege că, pentru a avea acces facil la terapie și cu încredere, calitatea terapeuților disponibili e ceva ce trebuie garantat. De aceea, platforma a pus bazele unui proces riguros de verificare a fiecărui terapeut interesat să se alăture rețelei.

Tarif corect, fără surprize

Una dintre cele mai importante dificultăți când alegi un terapeut ține de variațiile de cost, în funcție de vechimea, locația sau specializarea acestuia. Cu Pleso Therapy, această grijă dispare. Fiecare ședință de terapie în platformă costă la fel, oferind astfel clienților libertatea de a alege dintre 100 profesioniști cu multă experiență din toată țara. Acest model transparent și predictibil asigură că accesul la terapie de calitate este determinat de nevoile personale, nu de costurile fluctuante.

Mai mult decât un simplu CV

Procesul de selecție a terapeuților la Pleso Therapy merge dincolo de verificarea diplomelor sau certificatelor. Fiecare aplicant trece prin interviuri detaliate pentru a-și prezenta abordarea terapeutică, experiența și filosofia. De fapt, doar 10% dintre candidați sunt acceptați pe platformă. Fiecare terapeut trebuie să aibă minimum trei ani de experiență profesională, să aibă o practică de succes demonstrată și să accepte supervizare permanentă și formare continuă pentru a asigura calitatea serviciilor.

Această abordare este deosebit de importantă pentru că o calificare pe hârtie nu spune întreaga poveste: contează modul în care terapeutul se conectează cu pacienții, etica sa profesională și capacitatea de a facilita schimbări autentice.

Un proces cu cifre impresionante în spate

De la lansarea în România, peste 1.000 de terapeuți au aplicat să se alăture Pleso Therapy. Fiecare aplicație a fost analizată și verificată cu atenție, rezultând o rețea selectă de terapeuți licențiați, care oferă în prezent servicii pe platformă. Mii de ședințe de terapie online au fost deja desfășurate prin platforma Pleso Therapy în România.

Potrivire inteligentă: mai mult decât conexiuni

Să știi că terapeutul este calificat este un pas, dar să fie și potrivit nevoilor tale, asta e cu totul altceva. Pleso Therapy a investit într-un sistem de potrivire bazat pe inteligență artificială care analizează preocupările și preferințele utilizatorilor pentru a recomanda terapeuți care au cele mai mari șanse să fie o potrivire bună.

Totuși, tehnologia este doar o parte din poveste. Consultanți umani ghidează utilizatorii pe parcurs, ajutându-i să înțeleagă opțiunile și să primească răspunsuri la întrebări. Acest model hibrid înseamnă că utilizatorii nu se simt niciodată singuri sau blocați într-o alegere nepotrivită. Dar dacă remarci mai târziu că nu te potrivești cu terapeutul ales? Platforma te asistă facil să alegi alt profesionist. Confortul și progresul tău sunt pe primul loc.

De ce contează?

Încrederea și siguranța sunt fundamentale pentru orice ședință de terapie. Prin eliminarea incertitudinilor legate de calitatea și potrivirea cu terapeutul, Pleso Therapy ajută clienții să depășească cel mai mare obstacol: nesiguranța. Asta înseamnă că terapia nu mai este un salt în necunoscut, ci un pas pe care îl poți face cu încredere.

Prin ședințe online flexibile, clienții pot accesa ajutor de specialitate oricând și de oriunde, adaptate nevoilor lor. Este o soluție ideală pentru angajații foarte ocupați sau pentru cei care ezită să înceapă terapia.

Un pas mic spre o transformare autentică

Cu o echipă de terapeuți verificați, un sistem inteligent care te conectează cu profesionistul potrivit și suport constant pe tot parcursul procesului, Pleso Therapy face ca terapia online să fie mai accesibilă și mai puțin intimidantă. Găsești aici o rețea de profesioniști dedicați, ale căror servicii au fost selectate cu atenție pentru calitate și potrivire.

Indiferent dacă vrei să gestionezi mai bine stresul, să depășești anxietatea, să-ți dezvolți cariera sau să depășești o perioadă dificilă, Pleso Therapy îți oferă instrumentele și oamenii potriviți pentru a face primul pas și a continua să mergi înainte cu încredere.

Pleso Therapy: o platformă în creștere rapidă, susținută de investitori de top

Pleso Therapy nu a construit doar o rețea de terapeuți atent selectați și un sistem inteligent de potrivire cu pacienții, ci a și atras atenția unor investitori importanți. La începutul acestui an, compania a obținut o finanțare de 1,2 milioane de dolari pentru a-și extinde prezența în Europa și a dezvolta noi funcționalități care să facă terapia și mai accesibilă și personalizată.

Printre investitori se numără finanțatori cunoscuți precum TA Ventures, recunoscut pentru sprijinirea start-up-urilor de succes, inclusiv DeepL. Alți susținători includ Vchasno Group, un important finanțator în Europa de Est, campionul mondial la box Oleksandr Usyk, dar și BADIdeas Fund, un investitor-cheie din regiunea baltică.

Această finanțare va permite Pleso Therapy să investească în echipele de produs pentru a lansa noi funcționalități care îmbunătățesc experiența utilizatorului și personalizează și mai mult procesul terapeutic. În prezent, Pleso Therapy operează în România, Polonia și Ucraina și are planuri ambițioase de extindere.

Articol susținut de pleso.me/ro