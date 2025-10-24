Gazele offshore ar putea aduce până la 5,2 miliarde de euro la PIB-ul Bulgariei, arată o analiză a OMV Petrom

Investiții de 1 miliard de euro în producția de gaze naturale în Marea Neagră bulgară ar putea aduce până la 5,2 miliarde de euro PIB-ului și aproximativ 1,5 miliarde de euro venituri bugetare, potrivit unei analize EY comandate de OMV Petrom și NewMed Energy, citate de publicația economic.bg.

Studiul subliniază faptul că deblocarea potențialului offshore ar contribui direct nu numai la economie, ci și la securitatea energetică a Bulgariei.

Companiile care dețin concesiunea pentru blocul Han Asparuh de lângă Varna sunt optimiste în ceea ce privește explorarea. Analiza arată că descoperirile recente și evoluțiile în curs din România, Bulgaria și Turcia întăresc argumentele pentru potențialul de resurse neexploatat al Mării Negre, subliniind rolul său tot mai mare ca sursă valoroasă de gaze naturale pentru regiune.

Companiile au adăugat că progresează cu privire la activitățile pregătitoare și au deja asigurată o navă de foraj, iar primele operațiuni sunt planificate pentru trimestrul al patrulea al anului 2025.

„Marea Neagră are un potențial semnificativ pentru România, Bulgaria și regiune, dar pentru ca acesta să fie realizat, sunt necesare investiții riscante și un mediu de reglementare stabil”, a comentat Kristi Hubati, membru al Consiliului de Administrație al OMV Petrom și responsabil pentru explorare și producție, citat de BTA.

În prezent, țara rămâne extrem de dependentă de importurile de gaze, în timp ce producția locală acoperă o cotă limitată din consum, estimată la aproximativ 2,7 miliarde de metri cubi pe an. Analiza indică faptul că descoperirile recente și proiectele active din România, Bulgaria și Turcia întăresc argumentele în favoarea potențialului de resurse neexploatat al Mării Negre, care se conturează ca o sursă importantă de gaze naturale pentru întreaga regiune.

Blocul Han Asparuh este situat în partea de vest a Mării Negre, pe o suprafață de 13.712 km pătrați și o adâncime a apei de până la 2.000 de metri, la sud de proiectul românesc Neptune Deep. Explorarea a început în 2012, inclusiv trei foraje și un studiu seismic 3D la scară largă finalizat în 2020.

Material realizat cu sprijinul Rador Radio România