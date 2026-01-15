Gazele s-au scumpit în România peste nivelul din piața europeană, în pragul liberalizării pieței

Prețul gazelor la Bursa Română de Mărfuri a crescut semnificativ în ultima perioadă, cu 35% față de primele zile ale anului, ajungând la niveluri peste cele din piața europeană. Se întâmplă în special din cauza perioadei geroase pe care o traversează România. Prețul final plătit de consumatori este plafonat, însă piața se pregătește de liberalizare de la 1 aprilie.

Gerul din ultimele săptămâni a determinat creșterea consumului de gaze din România, care a ajuns la cele mai înalte niveluri din ultimii ani. Spre exemplu, luni și marți, țara noastră a consumat peste 58 de milioane de metru cubi pe zi. Niveluri mai ridicate au mai fost atinse în 2018, însă atunci consumul industrial era mult mai mare decât acum.

Consumul nu putut fi acoperit în totalitate de producția internă și din depozite, astfel că s-a apelat la importuri. Datele Transgaz, analizate de HotNews, arătau că joi la ora 8:00 România consuma 7,5 milioane de metri cubi pe zi din import, la un consum de 55 milioane de mc/zi.

În acest context, și prețurile la bursa de la București au crescut cu 35% în doar o săptămână, de 153 lei pe MWh pe 6 ianuarie, la 206 lei pe MWh (40 de euro) pe 13 ianuarie. Pentru ziua de joi, prețul a scăzut ușor, până la 198 de lei (38 de euro) pe MWh.

În același timp, gazul se tranzacționează cu 32 de euro pe MWh la bursa de la Amsterdam și cu 35 de euro pe MWh la Viena, acestea fiind piețele de referință pentru prețul european al gazelor.

Ministerul Energiei are un plan B pentru liberalizarea de la 1 aprilie

Prețul gazelor pentru consumatorii din România este plafonat încă din 2022, urmând ca la 1 aprilie 2026 piața să fie liberalizată.

Săptămâna trecută, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Guvernul lucrează la un plan B în privința liberalizării pieței gazelor, prevăzută pentru 1 aprilie 2026. Dacă prețurile vor crește mai mult decât plafonul care este în prezent, se ia în calcul un calendar de liberalizare treptată care să includă și iarna 2026-2027.

„Din predicțiile pe care le avem, nu vedem o creștere a prețului gazelor după 31 martie 2026. Chiar și acum sunt operatori care furnizează sub prețul plafonat de lege”, a spus Ivan.

„Vrem să ne asigurăm că în cursul iernii viitoare (2006/2027 – n.r.) nu vom avea perturbații și prețuri mărite. Acum lucrăm la acest scenariu, care ar trebui să se întindă pentru o perioadă de un an, pentru că pe noi ne interesează sezonul rece când avem un vârf de consum, mai ales în zona consumatorilor casnici. (Liberalizarea – n.r.) Se poate treptat, lunar, până în 2027, pentru întreaga piață”, a continuat ministrul.