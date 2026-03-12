Ungaria a înapoiat Ucrainei goale vehiculele blindate ce transportau aur și valută în valoare de zeci de milioane de dolari

Una dintre cele două vehicule blindate de transport valori confiscate de Ungaria de la banca ucraineană de stat Oschadbank, FOTO: Attila Kisbenedek / AFP / Profimedia Images

Ungaria a înapoiat joi Ucrainei două vehicule blindate bancare pe care le-a confiscat într-o operațiune care a inflamat tensiunile cu Ucraina, dar a reținut numerar și aur în valoare de aproximativ 82 de milioane de dolari, relatează Reuters.

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina, deja tensionate din cauza legăturilor strânse ale premierului ungar Viktor Orbán cu Rusia, au atins un nou punct minim săptămâna trecută, după ce Ungaria a reținut șapte angajați bancari ucraineni care transportau numerar și aur pe teritoriul său.

Kievul a acuzat Budapesta că i-a luat practic ostatici pe angajații băncii, implicați într-un transfer legitim, pentru a exercita presiuni asupra Ucrainei în vederea reluării livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba.

Persoanele reținute au fost expulzate de Ungaria și au ajuns înapoi în Ucraina vineri.

Ucraina a cerut returnarea activelor confiscate, iar ministrul de externe Andrîi Sîbiha a descris duminică acțiunile Ungariei drept „un act fără precedent de banditism”.

Banca ucraineană afirmă că transferul de aur și valută a fost perfect legal

Lorant Horvath, avocatul persoanelor reținute, le-a declarat joi jurnaliștilor că banca ucraineană de stat consideră transportul de bani „pe deplin legal”.

„Oschadbank va utiliza toate mijloacele legale aflate la dispoziția sa pentru a-și recupera activele”, a spus el.

Parlamentul Ungariei a adoptat marți o lege propusă de partidul Fidesz al lui Orbán, care permite autorității fiscale de la Budapesta să rețină numerarul și aurul timp de 60 de zile, în timp ce investighează originea și destinația activelor și evaluează eventualele implicații pentru securitatea națională a Ungariei.

Tensiunile au erupt într-un moment în care Orbán se confruntă cu o provocare electorală serioasă la adresa celor 16 ani ai săi la putere, înaintea alegerilor din 12 aprilie. El a făcut din războiul din Ucraina un element central al campaniei sale, susținând că opoziția de centru-dreapta ar atrage Ungaria în conflict – acuzație pe care opoziția a respins-o în repetate rânduri.

Orbán a blocat, de asemenea, noi sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Moscovei, precum și un împrumut masiv destinat Ucrainei, în contextul disputei legate de petrol.