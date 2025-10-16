GDPR: Atac informatic la un broker de acțiuni românești pe bursă. Acces neautorizat la extrase de cont, copii ale actelor de identitate și alte date personale (ANSPDCP)

O firmă românească de brokeraj pe bursă a fost amendată în baza regulamentului GDPR, după ce a suferit un atac informatic care a condus la „accesul neautorizat” la extrase de cont, copii ale actelor de identitate și la alte date personale „ale unui număr semnificativ de persoane vizate”, a anunțat, joi, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

