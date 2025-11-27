Un general american explică de ce SUA au nevoie, la rândul lor, de Europa

Generalul (r) Ben Hodges, fostul comandant al Forţelor Terestre Americane din Europa, spune, pentru Euronews, că victoria Ucrainei este crucială pentru prosperitatea SUA și stabilitatea globală, pe fondul îngrijorărilor legate de reducerea prezenței militare americane în Europa.

Planul de pace în 28 de puncte trasat de Statele Unite în colaborare cu Rusia, pentru o soluționare a conflictului din Ucraina, a stârnit incertitudine, în special în rândul europenilor care nu sunt implicați în acest proces.

Una dintre principalele întrebări acum este dacă Europa se poate baza în continuare Statele Unite ca protector sau dacă acest lucru a deschis ușa pentru o nouă încercare a Rusiei de a-și destabiliza vecinii și restul continentului.

Prezent la Conferința pentru Libertate de la Berlin din 10 noiembrie, Ben Hodges a explicat, într-un interviu pentru Euronews, de ce Washingtonul are nevoie de Europa și de ce înfrângerea Ucrainei ar avea consecințe negative și pentru SUA.

„Europa este cel mai mare partener comercial al Americii. Prosperitatea Americii depinde de prosperitatea Europei. Prosperitatea Europei depinde de stabilitatea și securitatea Europei, care sunt afectate de acest război declanșat de Rusia. De aceea, este atât de important să câștigăm acest război împotriva agresorului rus”, a declarat Hodges.

Cine are prioritate pentru SUA?

Generalul american a fost rugat să spună și dacă crede că SUA este încă un partener NATO de încredere.

„Aș spune că da. Dar cred că este regretabil că oamenii pun această întrebare, deoarece administrația Trump a creat îndoieli cu privire la răspunsul SUA (în cazul unui atac). Aceasta este problema: rușii ar putea face o greșeală periculoasă de calcul dacă cred că SUA nu vor să facă nimic în afară de a emite declarații. Această percepție crește riscul unei interferențe rusești. Acum, când observ ce a făcut și a spus administrația în ultimele zece luni, se poate vedea că prioritatea numărul unu este emisfera vestică, America de Nord și de Sud”, a răspuns generalul.

„A doua prioritate: regiunea Indo-Pacific, deși aceasta este în principal de natură economică. A treia prioritate va fi probabil Orientul Mijlociu. Deoarece administrația are o strategie și o diplomație bazate în primul rând pe tranzacții, și nu pe valori sau pe tradiții, o mare parte din eforturi se concentrează pe încheierea de acorduri comerciale”, a mai spus generalul.

Europa se află pe locul 4 în topul priorităților, a spus generalul Hodges, care a amintit și de decizia SUA de a-și reduce prezența militară în România.

„Asta înseamnă că Europa se află probabil pe locul 4 în ceea ce privește prioritățile. Cel mai probabil, veți asista la o reducere a prezenței militare americane aici, întrucât recent s-a anunțat deja o reducere a prezenței armatei americane în România”, a spus generalul.

Se pregătesc noi reduceri de trupe în Europa?

Întrebat dacă se așteaptă și la o reducere a trupelor în Germania, Hodges a spus „că este aproape inevitabil”.

„Dar nu știu. Au vorbit deja mult despre asta în cazul lui Trump, dar apoi, în mod bizar, numărul trupelor americane repartizate permanent în Germania a crescut în timpul primului său mandat.

„Dar nu știu sigur. S-a vorbit deja mult despre asta în timpul primului mandat al lui Trump, dar, în mod bizar, numărul trupelor americane staționate permanent în Germania a crescut atunci. Acum, cred că sunt mai hotărâți să facă asta. Nu avem foarte multe în Europa, mai ales în ceea ce privește forțele armate americane. Ce are Armata SUA în Europa nu este necesar în Pacific, dar ar putea fi redus pentru a elibera bani și resurse. Cred că, per ansamblu, Armata SUA va fi redusă, iar o parte din această reducere va veni din Europa”, a mai spus generalul.