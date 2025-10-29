Prima poziție oficială a SUA privind militarii săi din România: „Aceasta nu reprezintă o retragere a Americii din Europa. Dimpotrivă”

Reducerea prezenței militare din România „nu reprezintă o retragere a Americii din Europa” a transmis miercuri Departamentul de Război al Statelor Unite, adăugând că, dimpotrivă, este un „semn pozitiv al creșterii capacității europene.

„Ca parte a procesului deliberat al Secretarului de Război de a asigura o poziție echilibrată a forțelor militare americane, Brigada 2 Infanterie de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate se va retrage, conform programului, la unitatea de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită“, a transmis conducerea armatei SUA pentru Europa și Africa.

Brigada legendarei Divizii 101 Aeropurtate a început rotația în primăvară în România pentru nouă luni, după ce au mai efectuat o rotație aici și în 2022. Acum în locul lor nu vor mai veni alți soldați americani.

„Aceasta nu reprezintă o retragere a Americii din Europa sau un semnal al diminuării angajamentului față de NATO și articolul 5. Dimpotrivă, este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene”, mai spune Departamentul de Război într-un scurt comunicat de presă.

„Aliații noștri din NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a poziției forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa. SUA mențin o prezență robustă pe întreg teatrul european și își păstrează capacitatea de a dispune forțe și capabilități pentru a îndeplini obiectivele din teatru și pentru a sprijini prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a apăra aliații NATO”, se mai spune în document.

MApN a anunțat miercuri dimineață că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa. Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România.

Anunțul a venit după ce publicația ucraineană Kyiv Post a scris, citând surse americane și europene, că Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România.

Potrivit MApN, printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Anterior surse HotNews.ro spuseseră că, dacă vor exista reduceri de forțe americane în România, vor fi vizate aceste trupe de la Mihail Kogălniceanu.

„Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american. Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, a transmis MApN.