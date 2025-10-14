Generalul Cătălin Zisu rămâne sub control judiciar / Decizia Curţii de Apel Bucureşti este definitivă

Curtea de Apel Bucureşti a respins, luni, cererea fostului comandant al Comandamentul Logistic Întrunit din cadrul MApN, Cătălin Zisu, de ridicare a măsurii controlului judiciar. Decizia magistraţilor este definitivă.

”În baza art. 216 alin.3 C.p.p. rap. la art. 215 ind.1 alin.5 C.p.p. respinge ca nefondată plângerea formulată de petentul-inculpat Zisu Cătălin Ştefăniţă împotriva ordonanţei nr. 30/3/P/2024 din data de 06.10.2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă petentul-inculpat la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat”, se arată în minuta instanţei, citată de News.ro.

Decizia instanţei este definitivă.

Cătălin Zisu este acuzat de DNA de abuz în serviciu. El este acuzat că a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, în dosarul privind plata unor lucrări neefectuate pentru extinderea cimitirului Ghencea Militar. Prejudiciul în dosar este estimat la aproape 12 milioane de lei.

Într-un alt dosar, Zisu este suspectat că l-a instigat pe fostul comandant al unităţii care administra Cimitirul Militar Ghencea III Alexandru Nedelcu să aprobe concesionarea de locuri de înhumare pe 49 de ani către persoane care nu îndeplineau condiţiile legale – rude sau apropiaţi ai lui Zisu – afectând interesele MApN.

În urma acuzațiilor de corupție, în februarie 2025, MApN a înaintat către Administraţia Prezidenţială propunerea de emitere în regim de urgenţă a decretului prezidenţial pentru trecerea în rezervă a generalului-locotenent Zisu. Ilie Bolojan, președintele interimar de atunci, a semnat decretul privind trecerea în rezervă a acestuia.