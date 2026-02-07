Generalul rus de rang înalt care a supraviețuit unei tentative de asasinat s-a trezit din comă. Ce se știe despre starea numărului doi din spionajul militar

Generalul rus împușcat vineri la Moscova, Vladimir Alekseev, și-a recăpătat cunoștința sâmbătă, după ce a fost plasat în comă indusă în urma unei intervenții chirurgicale, iar viața sa nu mai este în pericol, informează EFE, conform Agerpres.

„Operația a decurs bine. Ulterior, a fost plasat într-o comă indusă medical, dar acum s-a trezit și este conștient. În acest moment, putem spune că viața sa nu este în pericol”, a declarat presei o sursă apropiată pentru agenția de știri TASS.

Între timp, ziarul Kommersant relatează că poliția a reținut doi suspecți care sunt interogați.

Alekseev este prim-adjunct al șefului Direcției Principale de Informații (GRU) din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate Ruse și a condus delegația rusă la recentele discuții cu Ucraina în Emiratele Arabe Unite.

El a fost împușcat de mai multe ori în abdomen, braț și picior la domiciliul său din Moscova, potrivit presei ruse, care a sugerat că atacatorul era deghizat în curier și ar putea fi femeie.

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că se află în spatele tentativei de asasinat, cu scopul de a sabota negocierile de pace.

Atacul asupra lui Alekseev se adaugă la o lungă listă de atacuri împotriva unor înalți oficiali militari ruși, cel mai recent fiind în decembrie trecut, când șeful operațiunilor Statului Major General rus, Fanil Sarvarov, a fost ucis la Moscova în explozia unei mașini-capcană.

Propagandiștii ruși, supărați că militarii de rang înalt nu sunt protejați

Reacțiile, publicate pe canale influente de Telegram și cele afiliate propagandei ruse, sugerează că există o serie largă de nemulțumiri tot mai deschise față de modul în care Moscova gestionează securitatea propriilor comandanți militari.

Potrivit acestor voci, Alekseev este considerat un adversar simbolic de către Ucraina, fiind asociat cu capitularea garnizoanei ucrainene de la combinatul Azovstal, în 2022.

Tentativa de asasinat este prezentată de propagandiști ca o dovadă că serviciile secrete ucrainene sunt capabile să opereze dincolo de linia frontului, în adâncimea teritoriului rus. „Până când?”, se întreba o voce favorabilă Kremlinului.

Conform Meduza, care a sumarizat reacțiile venite pe canalele pro-război, vocile apropiate regimului se întreabă de ce generalii ruși beneficiază de mai puțină protecție decât politicienii și funcționarii de rang înalt și de ce problema securității conducerii militare este discutată abia după patru ani de război în Ucraina.

Legături cu Wagner

De ani de zile, Alekseev este implicat în planificarea militară la nivel înalt, inclusiv în supravegherea operațiunilor din Siria. În 2017, Alekseev a primit titlul de „Erou al Rusiei”, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale țării.

Agenția de informații militare a Ucrainei l-a acuzat pe Alekseev că a identificat ținte pentru atacurile aeriene și cu rachete rusești în Ucraina și că a contribuit la legitimarea ocupației Moscovei în teritoriile capturate prin orchestrarea de referendumuri.

Alekseev este cunoscut pentru legăturile strânse cu formațiunile de voluntari și mercenari din Rusia, inclusiv cu gruparea Wagner.

Când șeful grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a organizat o revoltă de scurtă durată în iunie 2023, Alekseev a fost unul dintre înalții oficiali trimiși să negocieze cu el.

În timpul revoltei lui Prigojin, Alekseev și viceministrul apărării Iunus-Bek Evkurov au fost capturați de mercenarii Wagner în Rostov-pe-Don, conform publicației ruse independente The Moscow Times.

Apoi a apărut un videoclip în care Prigojin le explică generalilor din Ministerul rus al Apărării că vrea să-i „prindă” pe șeful Statului Major General Valeri Gherasimov și pe șeful ministerului Serghei Șoigu, altfel va merge la Moscova.

„Luați-i”, i-a răspuns zâmbind Alekseev, care cu o zi înainte înregistrase un mesaj adresat luptătorilor Wagner, în care îi acuza de lovitură de stat și îi îndemna să „se răzgândească”.