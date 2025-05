VIDEO George Simion a mers la vot alături de Călin Georgescu. Au vrut să facă declarații în secție, însă au fost îndrumați afară

George Simion, candidatul AUR la prezidențiale, a votat duminică, la ora 08.00, la Școala Gimnazială nr 1 din Mogoșoaia, Ilfov, alături de Călin Georgescu, la fel cum a făcut și în turul I al alegerilor prezidențiale. Cei doi au venit alături de soțiile lor.

George Simion și Călin Georgescu au vrut să facă declarații în interiorul secției, dar polițiștii le-au cerut să iasă afară. „Nu e frumos ceea ce ați făcut”, le-a transmis Simion.

Ajunși în fața secției, cei doi au făcut scurte declarații de presă. Primul care a luat cuvântul a fost Călin Georgescu.

„Am votat pentru familia românească, formată din mamă și tată, pentru țara noastră de aici și de pretutudindeni, care mai mult ca oricând are nevoie de iubire, iertare și vindecare. La final, aș vrea să ne amintim de cuvintele înțelepte ale străbunilor noștri, cu cât suntem mai mulți cu atât e mai bine. astfel încât să fim mulți la vot și să votăm drept”, a declarat Călin Georgescu.

Apoi a vorbit și George Simion.

„Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român, am votat împotriva inechităților și umilințelor la care surorile și frații noștri au fost supuși și aici și pretutindeni, am votat împotriva abuzurilor și sărăciei, împotriva celor care ne desconsideră pe toți, dar totodată am votat pentru viitorul nostru care să fie decis doar de români, pentru români și pentru România. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a declarat Simion.

