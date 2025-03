George Simion va discuta cu Călin Georgescu despre planul după respingerea candidaturii / Ce a răspuns când a fost întrebat dacă va candida

Președintele AUR, George Simion, a făcut luni dimineața apel la „calm, proteste pașnice și alegeri libere”, după violențele care au avut loc cu o seară înainte, în urma respingerii candidaturii lui Călin Georgescu. El a dat asigurări că dosarul candidatului nu avea nicio problemă.

Simion consideră că respingerea dosarului de candidatură al lui Călin Georgescu este un abuz.

„Toată România are nevoie de explicaţii. Ieri, prin decizia abuzivă a BEC am trăit un nou episod din lovitura de stat începută pe 6 decembrie. Este o pagină neagră a democraţiei noastre firave, a democraţiei noatre originale a la Ion Iliescu. După ora 23 am văzut iarăşi români lovind în alţi români. Am văzut jandarmi răniţi şi protestatari răniţi pentru că nişte criminali ne-au înhăitat unii împotriva altora. (…) Facem apel la calm şi la revenirea la alegeri libere în al 12-lea ceas. Nu ne vom mai putea împrumuta nici măcar la 10% dobândă. Nu zic eu că democraţia în Romnia este firavă o zic toate indexurile internaţionale”, a declarat Simion.

El a dat vina pe premierul Marcel Ciolacu pentru situație și acuză că „actuala guvernare împinge România către un dezastru economic și social”.

Liderul AUR a dat asigurări că dosarul lui Georgescu nu a avut probleme.

„Ca să înțeleagă toată țara, nu a exista nicio problemă la dosarul de candidatură a lui Călin Georgescu. Au fost toate actele, toate semnăturile. Judecătorii s-au retras 15 minute. Cu siguranță judecătorii putem spune aveau decizia luată, apoi s-a trecut la vot și pentru validarea candidaturii. dacă aceasta nu este represiune politică nu știu ce este”, a spus Simion.

„Jupuiți de privilegii”, a spus Simion, despre „autorii acestei lovituri de stat”.

El a precizat că așteptată sfatul lui Călin Georgescu și că el va decide care sunt pașii pe care îi va face în continuare.

„Veţi întreba dacă voi candida sau dacă AUR va avea candidat. Oricât de multe abuzuri de neînchipuit pe care ei le fac noi avem votul, democrația de partea noastră și puterea poporului. Indiferent de narativele văzute la unele televiziuni dictate din birouri conspirate, așteptăm sfatul pe care Călin Georgescu ni-l va da. Este decizia lui, iar noi, poporul român, rămânem alturi de principiile democratice”, a spus Simion.

George Simion va avea o discuție cu Călin Georgescu după ce va încheia conferința de presă de la sediul formațiunii, potrivit liderului AUR. „Va fi o discuție privată”.

Întrebat de jurnaliști dacă ia în calcul să candideze la alegerile prezidențiale, Simion a spus: „Este normal ca eu să fiu cinstit și să îmi țin cuvântul. Dacă domnul Georgescu ia în calcul altă variantă și să spună”.

„Așteptăm să vedem ce spune domnul Georgescu”.

Președintele AUR consideră regretabilă orice formă de violență, după ce a fost întrebat despre mașina Digi24 care a fost răsturnată aseară de susținătorii lui Călin Georgescu.