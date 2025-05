LIVE VIDEO George Simion anunță contestarea rezultatului alegerilor prezidențiale: Noi vom contesta la CCR alegerea lui Nicușor Dan din exact aceleași motive pentru care ei au anulat alegerile în decembrie

Liderul AUR, George Simion, este așteptat să facă marți seară, de la ora 19.00, un anunț privind o posibilă contestare a rezultatului alegerilor prezidențiale, scrutin pierdut de candidatul formațiunii în fața lui Nicușor Dan.

AUR a decis să conteste rezultatul alegerilor prezidențiale din 18 mai, câștigate de Nicușor Dan, au confirmat, anterior în cursul zilei, surse din partid pentru HotNews. De altfel, George Simion le-a transmis susținătorilor săi, luni seară: „Nu vor accepta, dar eu sunt luptător, nu muiere, nici trădător”.

Principalele declarații ale lui George Simion:

Pe 6 decembrie sistemul ticălos a dat o lovitură democrației și poporului român. Nu am făcut altceva decât să lupt de atunci pentru restabilirea statului de drept și a democrației.

Nu suntem înfrânți. Nu cedăm. Nu ne-a înfrânt nimeni. Poporul român s-a trezit și va rămâne treaz.

Când lupta se va încheia, noi vom fi câștigători.

Din respect pentru cei 5 milioane de români care au pus ștampila pe noi vreau să vă anunță că nu vom lăsa lucrurile așa cum vreau ei.

Noi vom contesta la CCR alegerea lui Nicușor Dan din exact aceleași motive pentru care ei au anulat alegerile din decembrie.

Așa că vom acționa pe căile legale și intern și internațional.

Așa că exact pentru motivele menționate în decizia CCR din 6 decembrie, eu voi scrie Curții și voi cere anularea alegerilor.

A fost turism electoral în Republica Moldova.

Pentru că au folosit resurse administrative ale altui stat pentru a câștiga alegerile.

Cifrele au fost corect în privința voturilor în dreptul meu. Am făcut numărătoarea paralelă.

Observatorii internaționali au văzut ingerințe nu doar din partea Republicii Moldova, ci și din partea statului francez.

Mărturia creatorului Telegram în care spune că guvernul francez a intervenit pentru cenzurarea vocilor noastre este grăitoare.

Cer mărturia fondatorului Telegram înainte ca alegerile să fie declarate valide.

L-am felicitat pe Nicușor Dan, dar nu îmi doresc vărsare de sânge în țară.

Da, rezultatul în dreptul nostru a fost corect.

Dar în jurul, în timpul și după alegeri a fost un întreg mecanism de fraudare.

Cer ca niciun alt stat să nu se mai implice în procesul electoral din România.

Voi fi aici în continuare să mă lupt pentru poporul român.

Înțeleg că sunt puține șanse ca cererea mea la CCR să treacă.

Cer tuturor să facă contestații, vă vom pune la dispoziție modelul.

Din aceleași motive invocate în cazul lui Călin Georgescu, în actuala campanie nimeni nu a fost tras la răspundere.

Sume similare ne-au fost oferite și nouă. Nu ne vindem, nu trădăm, nicio sumă nu m-ar determina să îmi trădez țara.

Noi trebuie să rămânem mai uniți ca niciodată. Parlamentarii noștri au anunțat azi o primă sancțiune pentru președintele marionetă pe care vor să-l instaleze la Cotroceni.

Nu vom participa la negocieri și nici la învestirea noului guvern.

Majoritatea presei în acest moment aparține sistemului, este o presă cumpărată.

Vreau să mai anunț că prin absența parlamentarilor AUR și POT noi vom rămâne uniți în mișcarea noastră suveranistă.

Chemăm pe toți cei care nu vor un președinte marionetă și un guvern marionetă să vină alături de noi.

Parlamentarii AUR nu vor dezerta.

Ei încearcă în zilele aceastea să ia parlamentari AUR la bucată, om cu om. Noi nu vom dezerta.

Doar pentru că am evitat duminică o vărsare de sânge nu înseamnă că trebuie să fim luați de proști.

Votanții și susținătorii mei în această chemare au început să fie amenințați și se tem pentru viața lor. Nu voi permite ca niciun fir de păr din capul lor să fie atins. Vă vom găsi și în gură de șarpe dacă încercați să ne intimidați.

Știrea inițială: Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, marţi, rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, conform căruia Nicuşor Dan a obţinut 6.168.642 de voturi valabil exprimate, iar George Simion – 5.339.053 de voturi valabil exprimate.

Conform datelor BEC, duminică s-au prezentat la urne 11.641.999 de alegători, fiind înregistrate 11.507.695 de voturi valabil exprimate.

George Simion a dat de înțeles încă de luni seara, pe TikTok, că va contesta rezultatul alegerilor. Într-un comentariu pe TikTok un urmăritor l-a îndemnat să facă contestație.

„Fac! Fără probleme! Nu vor accepta dar eu sunt luptător, nu muiere, nici trădător”, a fost răspunsul dat de George Simion.

Duminică, după anunţarea rezultatelor exit-poll, care îl dădeau câştigător pe Nicuşor Dan, George Simion a avut un discurs de învingător și a spus că este mulţumit de modul în care s-a desfăşurat procesul de votare:

După câteva ore, George Simion şi-a recunoscut înfrângerea: „Aş vrea să-l felicit pe contracandidatul meu, Nicuşor Dan. A câştigat alegerile, a fost voinţa poporului român”.

El a transmis și un mesaj pentru susținătorii săi de pe platforma X, în care a anunțat că nu va renunța la „războiul nostru”, deși a pierdut în fața lui Nicușor Dan. George Simion a precizat un amănunt în limba engleza pe care nu l-a prezentat anterior în mesajul făcut în limba română.

„Am terminat de numărat toate voturile. Am pierdut al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Am obținut peste 5 milioane de voturi. Contracandidatul meu a câștigat cu un milion de voturi în plus. Nu putem acuza o manipulare semnificativă a buletinelor de vot”, a spus în limba engleză Simion în intervenția video preînregistrată publicată pe X.

Deși înainte de finalizarea scrutinului liderul AUR a acuzat o „fraudă electorală”, în acest mesaj transmis în engleză a transmis că nu au existat dovezi în acest sens, amănunt pe care nu l-a precizat în mesajul în limba română.