George Simion anunță că AUR participă la primul protest din acest an al opoziției / Mesaj pe Facebook pentru urmăritorii săi: „Dacă nu vă place de Simion, dacă nu vă place de AUR, faceți voi un protest”

Președintele AUR anunță că partidul său participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva „legii Vexler”, în 15 ianuarie, în Piața Universității din București. „Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și pe rețelele de socializare, faceți eforturi, chiar dacă e frig, ieșiți în stradă (…) Dacă nu vă place de Simion, dacă nu vă place de AUR, faceți voi un protest”, le transmite George Simion urmăritorilor săi de pe Facebook.

George Simion a anunțat participarea AUR la acest protest în contextul în care organizatorul, Claudiu Târziu, a plecat din AUR în 2025 și a format partidul Acțiunea Conservatoare.

Simion îi îndeamnă pe oameni să se organizeze în așa fel încât „să scăpăm de această guvernare”.

„Protest, joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00, ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați, în spatele unor conturi și pe rețelele de socializare, faceți eforturi, chiar dacă e frig, ieșiți în stradă, luptați pentru ce e al vostru. Dacă nu vă place de Simion, dacă nu vă place de AUR, faceți voi un protest, organizați-vă voi într-un partid, numai faceți ceva, că trebuie să scăpăm de această guvernare”, spune George Simion într-un videoclip publicat miercuri seară pe Facebook.

George Simion, apel către oamenii care l-au votat la alegerile prezidențiale din mai 2025

George Simion susține că AUR pregătește în viitor „mai multe acțiuni publice”.

„Da, mergem în America, poate unii dintre voi nu sunteți de acord, dar în general cei din curentul globalist nu sunt de acord cu acest lucru spus de mine în campanie. În actualul haos mondial, noi credem că asta este calea de urmat pentru România, o țară care se află într-un regim hibrid, o țară care nu mai este democrație, o țară în care s-au anulat alegerile. Trebuie să o scoatem la capăt. Este și datoria mea, dar este și datoria voastră, a celor 5 milioane 339 de mii de români care m-ați susținut. Hai să ducem bătălia asta până la capăt”, a spus Simion.

Președintele AUR a dat asigurări că formațiunea sa politică va fi alături de „fiecare protest serios contra actualei coaliții și care se desfășoară în duh național”: „Tocmai de aceea acceptăm să participăm la mitingul organizat de Acțiunea Conservatoare împotriva Legii Vexler și la orice alt protest. Vom fi acolo umăr la umăr”.

„Motivul pentru care sunt ei atât de speriați, motivul pentru care vedeți că în România apar atâtea articole critice la adresa opoziției decât la adresa puterii este pentru faptul că avem un scor periculos și nu știu cum să ne mai scadă, nu știu cum să ne mai denigreze, nu știu cum să vă mai influențeze pe voi să vă deziceți de noi. Ați văzut că și în ultima săptămână au venit o serie nouă de oameni care se dezic la comandă”, a spus George Simion.

Apel către membrii de partid: „Intrați pe aplicație, reconfirmați-vă calitatea de membru AUR, plătiți-vă cotizația pentru anul acesta”

În același mesaj, George Simion a făcut un apel către membrii AUR să își plătească cotizația pentru anul în curs pentru a-și reconfirma statutul de membru de partid.

„Pentru anul 2026,toți membrii din anii trecuți ai AUR trebuie să-și reconfirme calitatea de membru în luna ianuarie, începând cu data de 1 ianuarie. Intrați pe aplicație, reconfirmați-vă calitatea de membru AUR, plătiți-vă cotizația pentru anul acesta”, a spus Simion.

„Acțiune fără precedent” a AUR în 24 ianuarie, anunțată de George Simion

El le transmite și aleșilor locali ai partidului să se opună „noilor taxe”: „Contestați-le în instanță, iar noi, pe 24 ianuarie, vom face o acțiune fără precedent, o acțiune pilot pentru repatrierea românilor, care vizează anul acesta, dar și anii care vin”.

„Pe 24 ianuarie în loc să fim în număr foarte mare, cum eram de obicei la Iași și Focșani și București, vom fi de asemenea în 40 de comunități românești din diaspora, unde lansăm acest proiect: Înapoi acasă, pentru a aduce o parte dintre românii plecați peste hotare înapoi acasă. E de datoria noastră să facem tot ce putem ca să avem o țară unită și să avem o țară pentru care să merite să luptăm. Dar este și de datoria voastră să vă implicați în acest an. Așa că implicați-vă. Opoziție totală, opoziție națională”, a mai transmis George Simion.

În urmă cu un an, în ianuarie 2025, AUR a organizat de asemenea un protest major în București. Atunci, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pe un traseu care a conținut Piața Victoriei, Palatul Cotroceni și alte puncte ale orașului.