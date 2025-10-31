George Simion cere protecția SPP pentru el, familia sa și conducerea AUR: „Instituțiile de forță din București discriminează opoziția”

Deputatul George Simion, președintele AUR, a solicitat Serviciului de Protecție și Pază (SPP) să asigure protecția sa, a familiei sale și a colegilor din conducerea partidului.

Într-un comunicat de vineri al AUR, citat de Agerpres, liderul partidului a acuzat „instituțiile de forță din București” că „discriminează opoziția politică din România”.

„Cer oficial protecție pentru mine, familia mea și colegii din conducerea partidului AUR”, a declarat George Simion.

Comunicatul AUR vine în contextul în care mai multe mesaje împotriva partidului au fost scrise pe gardul sediului său, în timp ce bannerele cu chipurile unor domnitori români au fost tăiate parțial, potrivit înregistrării postate pe pagina de Facebook a formațiunii.

„fațada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizație aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administrația Trump ca fiind «teroristă»”, a mai afirmat George Simion.

El a adăugat că deocamdată „poliția nu a identificat făptașii, deși există imagini video detaliate cu întreaga operațiune de vandalizare”.

Ce a spus despre „amenințările cu moartea primite”

Liderul AUR susține că și alte sesizări ale sale către autorități au rămas fără rezultat.

„Pe 15 septembrie am depus, conform legii, plângere pentru amenințările cu moartea primite după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk. Au fost peste 90 de amenințări: la multe dintre ele se cunosc persoanele, cu nume și prenume reale. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent; dacă facem o comparație cu alte cazuri din spațiul public care vizează reprezentanți de nivel înalt, se poate observa foarte ușor un dublu standard”, a mai declarat Simion.

Deputatul susține că „Poliția nu își face datoria”, iar „serviciile secrete – interpelate de colegii mei – și-au declinat competența”.

„Sunt preocupate probabil cu fabricarea de dosare politice împotriva celor care, conform spuselor lui Nicușor Dan, stau prea bine în sondaje și trebuie să ocupe un loc mult mai mic în încrederea populației față de cel pe care îl ocupă azi”, a adăugat președintele AUR.

George Simion a solicitat oficial protecție din partea SPP.

„Având în vedere toate aceste aspecte, precum și plasarea mea pe lista neagră a Batalionului Getica, compus din mercenari români care luptă în Ucraina, în calitate de președinte al unui partid politic parlamentar și având în vedere prevederile legale, solicit Serviciului pentru Pază și Protecție asigurarea protecției pentru viața mea, a familiei mele și a colegilor din conducerea partidului AUR”, a conchis el.