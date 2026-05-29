George Simion condamnă atacul cu drone de la Galați și acuză incompetența guvernanților. AUR, POT și SOS România au votat însă împotriva legii care autoriza doborârea dronelor. Mai mult, au și atacat legea la CCR

AUR atacă pe mai multe voci lipsa de reacție a autorităților în cazul dronei rusești care a căzut peste un bloc din Galați. În urmă cu un an și ceva, parlamentarii AUR au votat însă împotriva legii care permitea Armatei doborârea dronelor.

„Nu a fost ușor. În al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern LEGITIM să preia conducerea! V-ați demonstrat incapacitatea. Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației. Acum câteva luni spuneați că din cauza AUR nu puteți dărâma voi dronele… Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători: dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă”, a scris George Simion pe Facebook.

În postarea lui Simion nu apare cuvântul Rusia.

La rândul ei, deputata AUR Ramona Ioana Bruynseels acuză dur autoritățile pentru lipsa de reacție în cazul dronei rusești căzute peste un bloc din Galați. În 2025 însă, Bruyneseels acuza de la microfonul Camerei Deputaților votarea legii care permitea doborârea dronelor. AUR, POT și SOS au votat atunci împotriva legii pe care au atacat-o apoi și la Curtea Constituțională.

„Patru ani de război la granițele României, zeci de incidente pe teritoriul național, iar azi-noapte, o dronă a căzut pe un bloc de locuințe din Galați. Drona a fost urmărită de radare. F-16-urile au decolat. Piloții au avut autorizație de angajare. Și, cu toate acestea, oameni din Galați s-au trezit cu războiul în casă. În Estonia, săptămâna trecută, un pilot român a doborât o dronă rusească în cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană din statele baltice. A putut. A existat voință. A existat decizie. A existat reacție. Departe de casă, un român a apărat cerul unui stat aliat. Acasă, în România, n-a putut nimeni, pentru că, evident, nu e vorba de capacitatea piloților noștri, ci de instrumentele pe care le au la dispoziție”, susține Ramona Ioana Bruynseels, într-un comunicat de presă al AUR.

Vineri, și MApN, dar și un fost șef al Armatei Române au explicat de ce nu a fost doborâtă drona care a lovit blocul din Galați.

AUR a votat împotriva legii, iar Bruynseels era „portavocea”

Acum mai bine de un an, în februarie 2025, partidul condus de George Simion, dar și restul partidelor suveraniste, POT și SOS România au votat împotriva legii care autoriza Armata să doboare dronele care intră pe teritoriul României.

Potrivit Digi 24, legea a fost adoptată de deputați cu 196 de voturi „pentru”, 99 „împotrivă” și două abțineri. Din cele 99 de voturi contra, 55 au fost ale AUR, 24 ale SOS România și 20 de la Partidul Oamenilor Tineri.

George Simion nu a votat atunci deloc.

În plen atunci, chiar Ramona Ioana Bruynseels era cea care acuza modul în care este votată legea. „Dragi colegi, mai devreme se spunea că armata este una dintre puținele instituții care au rămas credibile. Așa este și respectăm armata. Haideți atunci să nu facem în așa fel încât chiar noi să o decredibilizăm. Pentru că dacă venim cu astfel de PLX-uri care în final prezintă riscuri de decredibilizare la adresa armatei române, nu rezolvăm absolut nimic, dimpotrivă. Ați spus că aceste reglementări sunt absolut necesare. Suntem de acord cu dumneavoastră, sunt absolut necesare, însă ați avut doi ani la dispoziție, timp în care le-ați fi putut gândi foarte bine, le-ați fi putut analiza, să respectați logica juridică, să aliniați reglementările Constituției și să veniți în fața noastră cu niște proiecte de lege care stau în picioare și care oferă garanții cetățenilor români că le vor fi respectate drepturile și libertățile, indiferent de cine ajunge la guvernare și ce s-ar putea întâmpla în țara noastră”, a declarat Bruynseels, potrvit Agerpres.

Ulterior, cele trei partide au atacat legea și la CCR, care a respins sesizarea. Legea a fost ulterior promulgată de președintele României.

La acel moment, candidatul PNL-PSD la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, îl acuza pe Simion.

„George Simion pierde. România câștigă. Curtea Constituțională a respins contestația lui Simion și a dat undă verde legii care permite armatei române să doboare dronele rusești care încalcă spațiul nostru aerian. Simion a atacat această lege. A pus în pericol securitatea națională, făcând astfel jocul Rusiei”, a scris într-o postare pe Facebook, Crin Antonescu.