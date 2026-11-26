Președintele AUR, George Simion, a afirmat joi seară, în județul Vâlcea, că a devenit în trei zile inculpat pentru o declarație politică din martie 2025, după ce „a început să glăsuiască Nicușor Dan”.

Simion acuză că este cercetat de „poliția politică” pentru o declarație pe care a făcut-o într-un moment de revoltă. „O să vorbesc în continuare despre nedreptăți și despre fiecare abuz pe care îl văd”, afirmă el.

Liderul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a participat, joi seară, la Conferința de alegeri a filialei AUR Vâlcea, relatează News.ro.

„Mă bucur mult că sunt în seara asta alături de voi, mă bucur că sunt din nou la Râmnicu Vâlcea. Mi-aș fi dorit să ne întâlnim în alte împrejurări, dar e bine că am reușit să ajung, să ajungem. Mulțumesc celor care au fost mai devreme la Parchetul General”, și-a început George Simion discursul.

El a adăugat că ar fi vrut să vorbească despre problemele importante ale oamenilor, dar evoluția evenimentelor îl obligă să discute despre „poliția politică”.

„Din păcate, astăzi trebuie să vorbim despre ceva ceea ce noi credeam că România a lăsat definitiv în urmă în decembrie 1989. Trebuie să vorbim despre poliția politică (…) Venind pe drum, am apucat să citesc parte din dosar. Marele dosar, marea crimă pe care am săvârșit-o și timp de o lună de zile și eu și alți lideri suveraniști am fost ascultați. Toate telefoanele, telefoanele familiei, am fost monitorizați”, a mai afirmat liderul AUR.

Simion spune că dosarul în care a fost inculpat se bazează pe o declarație politică: „Am făcut o declarație, o declarație politică. Nu știam că o declarație politică poate deveni motiv de urmărire penală. Am zis-o și recent și zic și în fața voastră astăzi în Vâlcea: eu consider că ceea ce trăim arată cât de adâncă a devenit criza democratică din România. Am ajuns într-un punct în care liderii opoziției sunt persecutați politic. Ați văzut 55 de zile de arest pentru Călin Georgescu, iar arestul continuă, doar că este la domiciliu”.

„Locatarul de la Cotroceni, încurcă lume Nicușor Dan, face declarații. A început să facă declarații în ultima vreme. Cred că iar își ia vitaminele și pastilele. Și spune lucruri trăsnite. Se teme de rezultatul unor alegeri. Nu întâmplător astăzi s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că el a spus în ultimele săptămâni cât de speriat este de aceste alegeri. Proști sunt cei care l-au pus acolo”, a mai afirmat George Simion.

El acuză că a devenit, în trei zile, inculpat pentru o declarație politică din 2025: „Am devenit inculpat pentru o declarație politică făcută în martie 2025, când candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă. Uite că un an și jumătate mai târziu, de când a început să glăsuiască Nicușor Dan, și-a adus aminte statul român de vorbele mele”.

George Simion: „Sunt mai hotărât ca oricând să le fac felul acestor nenorociți care se cred stăpâni peste țară”

„Eu astăzi am fost chemat în fața procurorilor nu pentru că am comis vreo ilegalitate, nu pentru că am făcut ceva, pentru că n-am furat, n-am deturnat fonduri publice, n-am pus mâna pe banii românilor (…) Sunt inculpat pentru că am spus ce am spus într-un moment de revoltă politică, cum spun sute de mii de români care nu mai pot”, a afirmat liderul AUR.

Acesta crede că „o să fie trimitere în judecată foarte, foarte curând, e clar”.

„O să vorbesc în continuare despre nedreptăți și despre fiecare abuz pe care îl văd. Așa că toți cei care mă întreabă de acasă și dintre voi cum sunt, sunt mai hotărât ca oricând să le fac felul acestor nenorociți care se cred stăpâni peste țară și peste noi. Și să se consemneze acolo la domnii procurori că «a le face felul» înseamnă să-i las fără demnități, să-i las fără piele de șinșila pe ei și să-i jupoi cum ne-au jupuit și ei pe noi de 35 de ani”, a declarant Simion în fața membrilor AUR prezenți la conferință.

Liderul AUR, George Simion, a fost inculpat pentru instigare publică după ce, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, a spus că „cei care au comis lovitura de stat”, în contextul respingerii candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, „ar trebui jupuiți în piața publică”.