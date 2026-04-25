George Simion deplânge problema locuirii din marile oraşe europene: „Planul meu de locuinţe la preţuri accesibile a fost luat în derâdere”

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, sâmbătă, că problema locuinţelor în marile oraşe europene „a scăpat de sub control”, costul vieţii a ajuns de nesuportat, de aceea, în timpul campaniei electorale de anul trecut, el a venit cu o propunere de locuinţe la preţuri accesibile, propunere care a fost „luată în derâdere” din cauza luptei politice.

Potrivit unui comunicat, reprezentanţii AUR, membri ai grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), au prezentat sâmbătă, în cadrul unei conferinţe pe tema strategiei europene de rezolvare a crizei locuinţelor, organizată de europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu, un plan concret pentru ieşirea din impas, propunând locuinţe accesibile, reducerea birocraţiei, sprijin pentru tineri şi menţinerea controlului naţional asupra politicilor de locuire.

„În acest context, preşedintele AUR şi vicepreşedinte ECR George Simion a arătat că problema locuinţelor a scăpat de sub control în marile oraşe europene, unde costul vieţii a crescut, iar familiile tinere nu mai au acces la locuinţe”, se menţionează în comunicatul de presă al AUR, citat de Agerpres.

Simion a spus că în marile metropole „costul vieţii a ajuns de nesuportat, viaţa în sine devine din ce în ce mai complicată pentru cetăţenii europeni”.

„Din păcate, în acest moment, în marile oraşe nu există soluţii realizabile pentru a ne transforma viaţa mai uşoară. De aceea, în timpul campaniei electorale de anul trecut am venit cu o propunere de locuinţe la preţuri accesibile, locuinţe de 50 până la 60 de metri pătraţi. Acest plan a fost luat în derâdere, acest plan a fost dus în desuet, din cauza luptei politice. La câteva luni după, vedem că această problemă este în atenţia Comisiei Europene, care şi-a modificat unul dintre portofolii exact pentru a redresa problema”, a mai afirmat George Simion.

Preşedintele AUR a insistat că fără un plan naţional şi coordonare europeană, situaţia nu poate fi rezolvată de autorităţile locale.

„Orice nume ar purta primarul Bucureştiului (…) nu poate rezolva de unul singur, fără un plan naţional, această problemă. Nu poate rezolva problema poluării, nu poate rezolva problema sistematizării traficului, nu ne poate face viaţa mai uşoară dacă nu există un plan naţional şi un plan european”, a afirmat el.

Eurodeputat AUR: „Planul propus George Simion ar trebui să devină strategie naţională”

Potrivit comunicatului menţionat, europarlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu, a prezentat direcţiile susţinute în Parlamentul European pentru abordarea crizei locuinţelor, punând accent pe tratarea acesteia ca prioritate şi pe menţinerea deciziei la nivel naţional.

„Prima chestiune, am spus că locuinţa trebuie tratată ca o prioritate majoră şi nu doar ca o problemă socială. (…) Am cerut şi s-a inclus în raportul final simplificarea birocraţiei, accelerarea autorizaţiilor de construire. (…) Un alt lucru pe care l-am introdus noi a fost necesitatea de a se folosi mai eficient clădirile publice abandonate sau neutilizate, precum şi terenurile publice”, a subliniat Georgiana Teodorescu, citată în comunicatul AUR.

Europarlamentarul AUR Adrian Axinia a subliniat că rezolvarea crizei locuinţelor depinde de asumarea unor măsuri concrete şi de schimbarea direcţiei actuale, arătând că problema nu ţine de lipsa resurselor, ci de lipsa voinţei politice.

„Acest model european este nesustenabil. (…) Eu vă spun, din postura mea de inginer constructor şi de dezvoltator imobiliar, că putem construi apartamente la gata cu 800 de euro pe metru pătrat şi case de cărămidă cu 1.000 de euro pe metru pătrat. Problema nu este betonul, ci e voinţa politică. (…) Planul propus de domnul George Simion ar trebui să devină o strategie naţională, pentru că avantajele sunt multiple. (…) În al doilea rând, ajutăm sectorul construcţiilor şi economia, (…) putem încuraja industria producătoare de materiale de construcţii”, a afirmat Axinia.

Simion și programul său „case la 35.000 de euro”

În mai 2025, în plină campanie pentru alegerile prezidențiale, candidatul ajuns în turul doi George Simion a afirmat, într-un interviu la Digi24, că promisiunea sa din campania din 2024 privind oferirea de case la prețuri de numai 35.000 de euro, dacă va ajunge președinte al României, a fost de fapt o „promovare prin care să spargem blocada informațională”.

Tema a fost însă una centrală în campania sa pentru alegerile prezidențiale anulate din 2024 și s-a derulat în toată țara, AUR invitând să semneze un contract pentru a beneficia de acest program. „Prezentul contract este încheiat sub condiția suspensivă a alegerii domnului George-Nicolae Simion ca Președinte al României în urma alegerilor din anul 2024”, scria în document.

Sute de oameni au fost fotografiați în iulie 2024 stând la coadă în fața unui sediu AUR din București pentru a semna „Planul lui Simion”, care promite să livreze un milion de apartamente, multe dintre ele la prețul de 35.000 euro cu avans de 1.000 de euro și o dobândă zero.

În interviul de la Digi24, George Simion a explicat că nu a fost niciodată o campanie prin care să ofere efectiv case oamenilor la această sumă, ci „forma noastră de marketing, de promovare, de mediatizare a acțiunii”.

Liderul AUR a admis că această campanie a avut un rol în succesul său din alegerile prezidențiale. „Dacă nu aveam în acești ani formele acestea de promovare prin care să spargem blocada informațională, nu mai eram unde suntem astăzi, la 42% voturi”, a spus George Simion.

Cu toate acestea, Simion a insistat că este realizabilă campania, chiar la prețuri mai mici. „Dar cine spune că nu le facem? În programul ANL, casele se fac la 28.000 de euro. Problema e alta. Cum se dau? Că nu se dau familiilor care… În programul Agenției Naționale pentru Locuințe, atâta timp cât statul deține niște terenuri în orașe și pune la dispoziție acel teren gratuit, acces la infrastructură, la utilități…”, a mai afirmat George Simion.