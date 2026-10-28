George Simion, despre Călin Georgescu: „Este deţinut politic”. Liderul AUR spune cum i-a „internaţionalizat” situația

George Simion a declarat, marţi seara, într-o conferință de presă, că AUR a făcut mai multe deplasări externe, pentru a „internaţionaliza” şi „populariza” „atacul” asupra lui Călin Georgescu, arestat preventiv în dosarul de înșelăciune.

„În ultima perioadă am organizat o serie de deplasări externe. Nu au fost inutile (…). În opinia mea şi am tot dreptul la această opinie, avem de-a face în anul 2026 cu un caz şi cu un om care este deţinut politic”, a declarat Simion despre fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, citat de Agerpres.

Simion a mai susținut că AUR este „printre puţinii, dacă nu singurul partid fidel voinţei poporului”.

„Am făcut mii de kilometri pentru a internaţionaliza această problemă şi pentru a populariza atacul asupra democraţiei şi atacul asupra lui Călin Georgescu. Probabil suntem printre puţinii, dacă nu singurul partid care a rămas fidel voinţei poporului român. Nu ştiu ce am fi putut face mai mult în această situaţie şi nu ştiu cum poţi lupta prin metode democratice cu un sistem care are apucături totalitare. Dar încercăm să facem acest lucru”, a declarat George Simion.

Acesta a vorbit şi despre faptul că „în ultima perioadă e o adevărată prigoană pe TikTok”, susţinând că au fost închise unele conturi.

Decizia magistraților în cazul lui Călin Georgescu

Fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost arestat preventiv din 29 septembrie, într-un dosar în care e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Luni, Tribunalul Bucureşti a respins solicitarea procurorilor DIICOT de prelungire a mandatului de arestare preventivă pentru Călin Georgescu.

Călin Georgescu trebuie să rămână în arest, așadar, până mâine, 29 octombrie, când îi expiră mandatul de arestare preventivă pentru 30 de zile, în acest interval procurorii DIICOT având posibilitatea să facă contestaţie. Dacă decizia Tribunalului Bucureşti rămâne definitivă, atunci Călin Georgescu va fi pus în libertate.

El este judecat și în mai multe dosare.