George Simion, după ce toate cele patru moțiuni de cenzură au fost respinse: Îmi pare rău că nu am putut face azi mai multe

Marius Lulea, George Simion și Silviu Oancea (de la stânga la dreapta), pe 20 mai 2025, când liderul AUR a anunțat că va contesta la CCR rezultatul alegerilor prezidențiale. FOTO: captură video George Simion / Facebook.com

Liderul AUR George Simion a scris un mesaj, pe Facebook, după respingerea celor patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, în care afirmă că regretă faptul că tentativa sa de a da jos Executivul a eșuat.

„Îmi pare rău că nu am putut face azi mai multe pentru a-i opri pe acești nebuni care distrug Țara”, a scris Simion.

În discursul de la dezbaterea moţiunilor, acesta i-a numit pe guvernanţi asasini.

„Sunteţi asasini. Sunteţi asasinii naţiunii române. Sunteţi asasinii democraţiei din România. Preferaţi să vă salvaţi pe voi, după cum vă salvaţi astăzi, într-o zi de duminică, cu acest vot, pentru a nu da faţă în faţă cu poporul român. Dacă voiaţi să faceţi reforme, aveaţi un aliat în noi, restrângând numărul de UAT-uri, restrângând funcţiile de conducere şi numărul de instituţii din statul român. Este fără precedent ca din primele 500 de funcţii de conducere din statul român, toate 500 să aparţină puterii”, a spus Simion în plen.

Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse de partidele din opoziție (AUR,POT, SOS) au fost respinse, duminică, în plenul Parlamentului, la finalul unei ședințe care a durat peste 7 ore. Cele patru moțiuni de cenzură nu au strâns nici măcar voturile inițiatorilor

Inițial, AUR, POT și SOS România au vrut să boicoteze ședința, pentru a fi organizată luni, însă în final au intrat în plen pentru a-și exprima votul.

Formațiunea politică condusă de George Simion va ataca la Curtea Constituțională a României (CCR) toate cele patru proiecte pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, au declarat, pentru HotNews, surse din partid.

Odată respinse cele patru moțiuni de cenzură, AUR are la dispoziție două zile, începând chiar de duminică, să depună sesizările la CCR.

Demersul AUR vine în contextul în care și proiectul privind pensiile magistraților se află deja pe masa judecătorilor CCR, după ce sesizarea a fost făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție. Sesizarea va fi dezbătută la CCR într-o ședință din 24 septembrie.