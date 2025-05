George Simion explică pentru Financial Times cum îl va pune premier pe Georgescu: „Nu sunt extremistul, huliganul, izolaţionistul care mă prezintă ei a fi”

George Simion, descris de Financial Times (FT) drept „un populist de dreapta pro-Trump”, a declarat duminică pentru publicația din Marea Britanie că, dacă va fi ales preşedinte, va încerca să îl readucă pe Călin Georgescu într-o poziţie de conducere, pentru a reflecta popularitatea sa.

Liderul extremei drepte, George Simion, a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale din România, conform rezultatelor exit-poll, şi se va confrunta cu unul dintre cei doi centrişti pro-UE în al doilea tur de scrutin, în 18 mai, scrie Financial Times, care prezintă rezultatele sondajelor la ieşirea de la urne realizate de CURS şi Avangarde, scrie News.ro.

„O fumigenă, o diversiune”

Simion a declarat, duminică, pentru Financial Times că, dacă va fi ales preşedinte, va încerca să îl readucă pe Georgescu într-o poziţie de conducere, pentru a reflecta popularitatea sa: „Într-o democraţie, laşi poporul să decidă. Deci, ca preşedinte, pot schimba membrii Curţii Constituţionale, membrii serviciilor secrete, astfel încât să pot asigura alegeri corecte şi pot fi un mediator pentru a găsi majoritatea în parlament. Acesta este modul în care ne putem gândi să-l avem ca prim-ministru”.

Este de aşteptat ca rivalul lui Simion din turul al doilea să încerce să formeze o alianţă a tuturor forţelor principale pentru a-l învinge pe liderul AUR, dar s-ar putea să aibă dificultăţi în acest sens, notează Financial Times.

„Nu sunt prea îngrijorat de o astfel de alianţă (…) Aceasta este doar o fumigenă, o diversiune, nu sunt extremistul, huliganul, izolaţionistul care mă prezintă ei a fi””, a declarat Simion.

Publicația britanică mai arată că sprijinul popular pentru George Simion, a cărui campanie a fost susţinută de Călin Georgescu, este un nou semn al dezamăgirii profunde a alegătorilor români faţă de elitele politice principale, care au împărţit puterea de la sfârşitul comunismului.

Georgescu a obţinut peste 40 % din voturi înainte de a i se interzice să candideze din nou în martie. Într-o demonstraţie de unitate, cei doi bărbaţi au votat împreună într-o suburbie a Bucureştiului, unde unii susţinători au scandat sloganuri pro-Georgescu, notează FT.

Financial Times mai arată că anularea alegerilor a aruncat România într-o criză politică într-un moment sensibil. Perspectiva ratingului său de credit a fost recent redusă la negativă de către Moody’s, iar România are nevoie urgentă de reforme, deoarece se luptă să facă faţă celui mai mare deficit bugetar din UE. Contribuitor-cheie la eforturile NATO de a limita manevrele Rusiei în regiunea Mării Negre, România este o rută importantă pentru exporturile din Ucraina şi a oferit, de asemenea, ajutor militar pentru vecinul său, menţionează Financial Times.