George Simion îndeamnă la proteste pentru Călin Georgescu la Arestul Central și în țară: „Mergeți cu toții să vă audă vocea!”

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că membrii și simpatizanții AUR vor fi prezenți la Arestul Central, dar și în alte locuri din țară în care vor fi organizate manifestații pentru susținerea lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu se află de marți în Arestul Central al Capitalei, fiind arestat pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că a înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Într-un mesaj video transmis vineri, Simion i-a felicitat „pe toți cei care în aceste zile, indiferent de opțiunea politică, indiferent de apartenența politică, s-au prezentat la Arestul Central și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice, Călin Georgescu”.

„Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să-i fiți alături, să vă audă vocea! Cei care nu puteți organizați-vă! Am auzit că sâmbătă, la 5, în Baia Mare, în Maramureș, are loc o adunare mare. La fel, la 7 seara, tot sâmbătă, în Suceava, în fața Casei de Cultură. Așa că n-aveți motive să nu vă organizați, și membrii, simpatizanții AUR vor fi acolo, lângă voi, la Arestul Central, în Baia Mare, în Suceava și peste tot unde este nevoie”, a declarat liderul AUR.

El a promis „asistență juridică gratuită” pentru ceea ce a descris, fără probe, drept „abuzuri” făcute de „aparatul represiv” care „intimidează oameni, prin dosare penale, prin Protecția Copiilor, prin orice instituție au la dispoziție”.

Călin Georgescu, arestat preventiv într-un dosar de înșelăciune

Fostul candidat la prezidențiale este acuzat de procurorii DIICOT de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Dosarul are la bază o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care îl acuză pe Călin Georgescu că l-a înșelat cu suma de 1,1 milioane de euro.

Georgescu a fost reținut de DIICOT în 21 septembrie, iar ulterior a fost pus sub control judiciar. Marți, 29 septembrie, Curtea de Apel București a schimbat decizia Tribunalului București și l-a plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Este al treilea dosar care îl vizează pe Călin Georgescu. Luni, acesta a avut termen în procesul de tentativă de lovitură de stat, în care sunt judecați Horațiu Potra și alți 20 de inculpați, însă a fost amânat. Instanța a stabilit următorul termen pe 12 octombrie.