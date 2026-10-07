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Actualitate

George Simion, mesaj către investitorii internaționali, într-un interviu în Politico: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie” / Ce spune despre Nicușor Dan

Sebastian Pricop
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George Simion a vorbit în interviul acordat pentru publicația europeană despre criza politică de la București și despre refuzul președintelui Nicușor Dan de a implica AUR în formarea viitorului guvern. Cu această ocazie, el a avut un mesaj pentru investitorii internaționali prezenți în România.

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