George Simion, mesaj către investitorii internaționali, într-un interviu în Politico: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie” / Ce spune despre Nicușor Dan

George Simion a vorbit în interviul acordat pentru publicația europeană despre criza politică de la București și despre refuzul președintelui Nicușor Dan de a implica AUR în formarea viitorului guvern. Cu această ocazie, el a avut un mesaj pentru investitorii internaționali prezenți în România.

Președintele Nicușor Dan este „foarte încăpățânat” și ar putea ignora solicitările de organizare a alegerilor anticipate chiar dacă toate partidele le-ar dori, a spus George Simion într-un interviu pentru publicația europeană Politico.

„În acest caz, vom avea numărul necesar de semnături și voturi pentru a-l suspenda, cel puțin, dacă nu chiar pentru a-l demite”, a spus George Simion pentru jurnaliștii Politico care au relatat despre blocajul politic din România.

Publicația amintește de refuzul președintelui de a implica AUR în formarea noului guvernului pe motiv că sunt o amenințare pentru direcția pro-europeană și pro-occidentală a țării.

În interviul acordat, George Simion a transmis un mesaj către investitorii internaționali prezenți în România.

Președintele AUR a îndemnat investitorii internaționali să dea dovadă de răbdare și a încercat să-i asigure că partidul său va da dovadă de responsabilitate fiscală în cazul în care va ajunge la putere. „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”, a spus el. „Vom face tot ce este necesar pentru a ne respecta angajamentele față de partenerii noștri internaționali și pentru ca aceștia să-și recupereze datoriile.”

Avertismentul lui Siegfried Mureșan

Politico a vorbit despre blocajul politic din România și cu Siegfried Mureșan, ultimul premier desemnat care a eșuat la votul din Parlament.

Mureșan, care este vicepreședinte al Parlamentului European, a afirmat că riscurile economice ale prelungirii crizei sunt reale, iar alegerile anticipate ar putea fi inevitabile, deși aceasta nu este opțiunea sa „preferată”.

„Incertitudinea politică care există în prezent în țară se poate transforma cu ușurință în incertitudine economică”, a avertizat Mureșan. „Vedem deja că investitorii își rețin investițiile, amânând luarea unor decizii importante de investiții până când vor avea mai multă certitudine.”

Deși Mureșan a afirmat că își dorește ca Dan să aibă succes, el a criticat întârzierile în rezolvarea crizei politice care durează de peste 5 luni.

„Dacă președintele ar fi acționat rapid în numirea unui prim-ministru în luna mai și nu ar fi amânat propunerile de numire, am fi putut avea chiar alegeri anticipate până acum și ne-am fi aflat într-o situație cu un nou parlament și cu un guvern stabil, cu un program pe patru ani”, a spus el. „Așadar, în mod evident, opțiunile se restrâng și nu se îmbunătățesc, pe fondul prelungirii crizei politice.”

În ultima sa conferință de presă, cu ocazia deplasării în Cehia, Nicușor Dan a respins varianta alegerilor anticipate despre care a spus că „înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare, înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar”.