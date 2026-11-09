George Simion, mesaj în ziua vizitei șefei Comisiei Europene în România: „Să plece” 

Președintele AUR, George Simion, a transmis luni un mesaj adresat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită la București, și a anunțat că partidul său va organiza un miting sâmbătă, 14 noiembrie, în fața Parlamentului, deși Primăria Capitalei a respins solicitarea de autorizare a manifestației.

„Am un mesaj pentru Ursula, care a venit să dicteze supușilor ei astăzi, la București. Aici, în fața Parlamentului României, chiar dacă le dai tu voie, chiar dacă nu le dai voie, sâmbătă, românii, care nu sunt slugile tale, vor fi câtă frunză, câtă iarbă”, a spus Simion, într-un videoclip publicat pe Facebook.

Liderul AUR i-a acuzat pe liderii europeni de implicare în anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și în arestarea lui Călin Georgescu.

„Suntem în fața Parlamentului României și Ursula von der Leyen, Guy Verhofstadt și alții care vor veni să dea lecții de democrație trebuie să audă un singur lucru: l-ați închis pe cel care a câștigat alegerile prezidențiale pentru că vi se ducea naiba șandramaua globalistă. Nu puteți prin acte totalitare să supuneți majoritatea românilor”, a afirmat George Simion.

El a criticat și decizia autorităților de a nu autoriza manifestația și a susținut că participanții nu vor fi intimidați de această hotărâre.

„Încercați să nu oferiți autorizații. N-avem nevoie de autorizații, dar eu, ca român, mă voi preocupa de bunăstarea și siguranța fiecărui conațional de-al meu. Nu ne lăsăm intimidați. Nu ne lăsăm supuși. Noi suntem români în țara noastră, în fața parlamentului nostru”, a declarat liderul AUR.

Primăria Capitalei a respins solicitarea de organizare a mitingului

Primăria Capitalei a respins luni solicitarea de autorizare a unui miting organizat de AUR pentru 14 noiembrie, în București. Decizia a venit după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.

George Simion a susținut că protestul va avea loc indiferent de decizia autorităților. El a anunțat că manifestația este programată sâmbătă, de la ora 13:00, în fața Parlamentului, și că AUR pregătește alte 150 de evenimente.

„De-asta, și la mitingul care va avea loc sâmbătă, începând cu ora 13:00, aici, în fața Parlamentului, și la celelalte 150 de manifestări, conferințe, dezbateri pe care le vom organiza, mesajul nostru va fi unul: Europa nu este a voastră. Ursula, Guy și alții trebuie să plece. Pa”, a transmis Simion.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni la București, în cadrul unui turneu în regiunea Mării Negre. Ea a fost primită de președintele Nicușor Dan la Palatul Parlamentului și urmează să aibă o întâlnire și cu premierul Luca Niculescu.