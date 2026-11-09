Ursula von der Leyen vine astăzi în România

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni la București, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu

Potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan o va primi pe Ursula von der Leyen luni, la ora 15:30, la Palatul Cotroceni. În jurul orei 17.00, Nicușor Dan și Ursula von der Leyen vor susține declarații de presă comune. Șefa Comisiei Europene se va întâlni și cu premierul Luca Niculescu, de la ora 17.45, la Palatul Victoria, a anunțat Guvernul.

Marți, șefa executivului european se va afla la Varna, în Bulgaria, unde se va întâlni cu premierul Rumen Radev și va vizita Academia Navală Nikolai Babțarov.

Miercuri, președinta Comisiei Europene va participa la conferința privind schimbările climatice a Națiunilor Unite COP31 din Antalya, în Turcia.

Joi, Ursula von der Leyen merge la Dublin, unde va participa la reuniunea comunității politice europene. Și tot la Dublin, șefa executivului european va participa vineri la reuniunea informală a membrilor Consiliului European.