George Simion nu a mai așteptat rezultatul final al votului, după ce și-a scos parlamentarii din sala: „Guvernul Veștea/Nicușor a picat”

Liderul AUR, George Simion, a publicat luni seară pe Facebook un mesaj în timp ce în plenul reunit al Parlamentului a început votul de învestire a Guvernului Veștea.

„Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot”, a scris George Simion pe Facebook.

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Anterior, în plen, George Simion, extrem de surescitat, a avut un discurs scurt, în care a spus că nu va cere niciunui coleg să voteze în vreun fel, dar că el și cei care „nu trădează” cauza AUR vor ieși din sală, echivalent cu a nu vota Guvernul Veștea.

„Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor, pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român, AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează”, a declarat Simion.