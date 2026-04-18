VIDEO George Simion, mesaj pentru PSD, din hotelul din Timișoara, unde social-democrații au avut ședință. Ce spune despre întâlnirea cu Călin Georgescu

Liderul AUR a fost surprins de jurnaliști la hotelul din Timișoara, unde a avut loc sâmbătă ultima întâlnire regională înaintea unei decizii privind susținerea prim-ministrului Ilie Bolojan, care va fi luată luni de PSD în urma unei consultări în interiorul partidului.

George Simion a fost filmat de jurnaliștii prezenți la hotelul unde avea loc întâlnirea social-democraților în orașul de pe Bega.

Întrebat de ce se află acolo, Simion a spus că este „o ocazie mult mai fericită, mult mai frumoasă. Sunt naș la un botez, planificat de vreo două luni”.

Aproximativ 5.000 de membri ai PSD vor vota, luni, 20 aprilie, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Ilie Bolojan în cadrul consultării interne a formațiunii. Președintele AUR a avut un mesaj pentru social-democrați.

„Să fie oameni serioși, că tot fac un balet, putere – opoziție. Să se decidă. Nu poți să fii la guvernare și să fii critic. Așteptăm, să vedem. Poate în al 12-lea ceas le va veni mintea cea din urmă”, a declarat Simion jurnaliștilor.

Întâlnirea Simion-Georgescu

Chestionat despre întâlnirea de vineri cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, deputatul a răspuns scurt: „O să vedeți săptămâna viitoare”.

Gândul și Digi24 au relatat vineri că George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit la Biblioteca Națională a României din București, publicând mai multe poze cu cei doi în interiorul instituției discutând la o masă.

Gândul, deținut de Radu Budeanu, a relatat amplu întâlnirea lui Simion cu Georgescu, cu detalii privind ora venirii, cu ce mașini au ajuns în zonă, cât a durat întrevederea, publicând o serie de poze atât din interiorul Bibliotecii Naționale, cât și din exteriorul clădirii.

Întâlnirea relatată de cele două pulicații a venit la o zi după un interviu la Realitatea Plus, realizat de Ion Cristoiu, în cadrul căruia fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut necesitatea formării unui guvern de coaliție între ceea ce consideră în opinia sa principalele forțe politice, PSD, AUR și PNL, pentru a scoate România din actuala criză economică și politică.

Ce a spus Grindeanu despre o coaliție cu AUR

Președintele PSD Sorin Grindeau a precizat că, în cadrul Conferinţei Regionale care a avut loc la Timişoara, s-au discutat lucruri care ţin de administraţia locală şi de buna funcţionare a Guvernului.

Șeful PSD a declarat sâmbătă că nu va susține un guvern AUR și că nici nu va face o coaliție cu partidul condus de George Simion. În schimb, Grindeanu a prezentat două scenarii.

„PSD ori intră în Opoziție, ori va face parte dintr-o coaliție pro-europeană. Nu există alte variante”, a spus liderul social-democraților.

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că nu va accepta „niciodată” să numească un premier PSD într-un guvern PSD – AUR.

„Aici (…) pot să vă dau un răspuns foarte ferm, pentru că, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, ar trebui ca președinte, adică eu, să numesc un premier PSD care să îmi spună că va avea o susținere PSD – AUR și asta eu nu voi face niciodată”, a afirmat Dan, la Europa FM.