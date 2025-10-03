George Simion boicotează Netflix pe modelul „Elon Musk”. Liderul AUR: „Gata!”

George Simion a anunțat, vineri, pe contul său de X, că și-a anulat abonamentul la Netflix și le-a cerut tuturor urmăritorilor să facă același lucru. Liderul AUR se alătură astfel boicotului lansat de Elon Musk, care acuză platforma de promovarea unei „agende woke și transgender”.

„Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă woke și pro-transgender. Gata!”, a scris George Simion, vineri, pe contul său de X.

Liderul AUR a publicat și o captură din formularul prin care și-a justificat renunțarea la abonament, unde a bifat motivul „Transgender propaganda”.

❌I just canceled my @netflix subscription, and I urge everyone to do the same.#Netflix is nothing more than a platform for woke and pro-transgender sick propaganda.

Anunțul lui Simion vine la câteva zile după ce Elon Musk a început o serie de postări anti-Netflix pe X. Miliardarul le-a cerut celor 227 de milioane de urmăritori ai săi de pe X să își anuleze abonamentele pe platformă în semn de protest față de un personaj transgender din serialul de desene animate „Dead End: Paranormal Park”.

„Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”, a fost mesajul lui Musk de miercuri, deși serialul a fost anulat pe platformă în urmă cu doi ani. Fagmente din serial au reapărut acum pe reţelele sociale după ce activiștii de dreapta Libs of TikTok au distribuit un clip în care personajul din desene, Barney, spune că este transgender.

Odată cu campania anti-Netflix derulată de Elon Musk, acțiunile companiei americane au scăzut timp de patru zile. Cu toate astea, Netflix nu a făcut până acum niciun comentariu oficial pe acest subiect.