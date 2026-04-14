George Simion, replică ironică după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am talentul lui Zsolt”

La o zi și jumătate de când Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare, liderul AUR, George Simion, l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria partidului său, Tisza.

„Felicitări, Peter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri corecte — nouă ne lipsește asta în România. Ca să fie clar: nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău, nu am talentul lui Zsolt. Amândoi suntem maratonisti, așa că un sfat prietenesc: ai grijă cum iei banii țării tale de la Ursula!”, a scris Simion, marți, într-un mesaj în limba engleză, publicat pe X, făcând referire la dansul devenit viral făcut de Zsolt Hegedűs în noaptea victoriei.

Aceasta este al doilea mesaj pe care îl scrie deputatul pe rețeaua de socializare deținută de Elon Musk după aflarea rezultatelor parțiale ale alegerilor din Ungaria.

„Viktor Orbán a pierdut alegerile din Ungaria. Cum va arăta viitorul?”, se întreba liderul AUR la scurt timp după aflarea primelor rezultate.

Peter Magyar l-a amintit pe George Simion, luni, în prima conferință internațională organizată după victoria răsunătoare în fața premierului Viktor Orban.

Critici pentru Simion

Liderul Tisza a reamintit că premierul maghiar l-a susţinut în campania prezidenţială pe liderul AUR, o alegere nefirească, pentru că „i-a trădat” pe etnicii maghiari din Transilvania, fiind o decizie împotriva intereselor comunității maghiare din țara noastră.

Magyar l-a criticat dur pe Simion, afirmând că „are un trecut” și acuzându-l că „a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari”.

„O astfel de persoană, indiferent dacă devine sau nu președinte, nu poate fi susținută de niciun prim-ministru al Ungariei. Viktor Orbán a făcut asta. Nu doar că l-a susținut pe George Simion, a fost o trădare”, a declarat liderul Tisza.

Totodată, Magyar a declarat că își dorește o relație mai bună cu România: „Ne dorim să cooperăm, să dezvoltăm colaborarea economică și culturală și să îi sprijinim pe maghiarii de acolo. Cred că și guvernul român va fi deschis. Să ne respectăm reciproc și să nu ne mai criticăm atât de mult”.

Magyar a mai afirmat că o parte mare dintre maghiarii din România au votat cu Fidesz pentru că „sunt induși în eroare”, afirmând că „aceeași propagandă funcționează și în România”.

El l-a indicat pe Kelemen Hunor, spunând că „a avut și el un rol”, acuzând UDMR că „a participat la o campanie de dezinformare și inducere în eroare a maghiarilor din România”.