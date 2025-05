George Simion și Nicușor Dan, întrebați cum vor garanta liberatea presei. „Am revenit la cenzura comunistă” / „Nu voi îngrădi accesul unui jurnalist”

În cadrul dezbaterii organizate joi seară de Euronews România, candidații la alegerile prezidențiale, George Simion și Nicușor Dan, au fost întrebați cum vor garanta, în mandatul lor, libertatea presei, în contextul în care, în ultima perioadă, mai mulți jurnaliști au fost agresați sau împiedicați să participe la evenimente publice.

George Simion a declarat că organizațiile au dreptul să-și stabilească regulile privind accesul jurnaliștilor, dar că acest lucru nu înseamnă îngrădirea libertății presei: „Depinde ce evenimente. Sunt evenimente publice, sunt evenimente la care participați și dumneavoastră, sunt evenimente private… Eu cred că este opțiunea fiecărei organizații să impună niște reguli. De exemplu, noi nu ne-am dorit ca Antena 3 să intre în incinta sediului AUR. Asta nu înseamnă că i-a împiedicat cineva să relateze din afară. În opinia mea, este o televiziune toxică pentru România ultimilor 30 de ani, dar nu voi cere niciodată oprirea emisiei, cum s-a întâmplat ieri, de exemplu, regretabil cu România TV. CNA este o rușine pentru dreptul la libera exprimare.”

El a adăugat un citat din Ion Rațiu, pe care l-a mai folosit și Călin Georgescu. „Voi lupta până la ultima picătură pentru dreptul fiecăruia de a avea o altă opinie decât cea a mea. A zis-o un mare om politic român și apoi a reluat-o cel mai bun președinte pe care România nu l-a avut.”

Simion a susținut că jurnaliștii nu trebuie agresați și a acuzat că susținători de-ai săi au fost cenzurați în spațiul online. El a afirmat că statul încearcă să reducă la tăcere vocile incomode: „Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, încercarea statului polițienesc de a cenzura anumiți jurnaliști și anumiți influenceri – nu trebuie să ai diplomă de jurnalist ca să vorbești liber în spațiul public – dau exemplul lui Bobby D, maestrul Ion Cârstoiu cenzurat, Mihai Belu cenzurat, Robert Turcescu cenzurat, Marius Tucă, doar pentru că au vorbit despre lovitura de stat. Nimeni nu dă voie unei rețele de socializare sau unui guvern să aplice cenzura. Articolul care privește libertatea de exprimare nu este respectat. Libertatea de exprimare este sacră.”

El a mai spus: „Îmi cer scuze că am vorbit mai mult despre asta, dar este inadmisibil ce s-a întâmplat în spațiul public în ultimele luni. Am revenit la cenzura comunistă. Cu siguranță nu trebuie agresați”, a adăugat Simion, menționând că manifestațiile organizate de AUR s-au desfășurat „pașnic”.

Nicușor Dan: „Un ONG-ist care n-a avut acces la informație nu va îngrădi accesul unui jurnalist”



Nicușor Dan a răspuns făcând referire la mandatul său de primar general: „Dacă vrem să ne uităm la viitor, trebuie să vedem ce s-a întâmplat în trecut. Am fost primarul Bucureștiului, am venit în primărie, unde am găsit litigii inițiate de fostul primar împotriva jurnaliștilor, cărora le cerea, în numele instituției, 100.000 de euro fiecăruia. Am renunțat imediat la toate.”

El a mai spus: „Săptămânal am făcut conferință de presă, toată presa, la care am răspuns la toate întrebările. Despre asta e vorba. Primăria nu mai are litigii pe legea 544, pe legea accesului la informații publice. Un ONG-ist care n-a avut acces la informație niciodată n-o să restricționeze accesul la informație unui jurnalist.”