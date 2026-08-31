George Simion susține că Nicușor Dan nu va desemna un premier mai devreme de trei săptămâni

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, consideră că „până cel puțin pe 21 septembrie” nu va fi desemnat niciun premier și a lansat un nou apel la alegeri anticipate.



„Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură? Vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm”, a scris Simion luni pe Facebook.

Liderul celui mai mare partid de opoziție nu a oferit mai multe detalii privind mișcarea anticipată în legătură cu desemnarea pe care ar trebui să o facă președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier.



Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat duminică, în unanimitate, în cadrul Consiliului Național de Conducere, rezoluția „Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început”, prin care a cerut întoarcerea la votul românilor ca singura soluție democratică pentru ieșirea din actualul blocaj politic, scrie Agerpres.



„AUR arată că PSD, PNL, USR și UDMR au adus actuala configurație parlamentară într-un punct mort: nu mai sunt capabile să construiască între ele o majoritate stabilă și un Guvern legitim, dar continuă negocierile și improvizațiile politice în loc să redea românilor dreptul de a decide. În timp ce partidele sistemului se blochează reciproc, criza politică se suprapune peste criza economică și stagflație, iar România rămâne fără o soluție reală de guvernare”, au afirmat reprezentanții AUR.



Potrivit AUR, România are nevoie de un nou Guvern, capabil să scoată economia din starea de criză și din stagflație.



Formațiunea condusă de George Simion a reiterat că este nevoie de „singura soluție democratică posibilă”: organizarea de alegeri anticipate.

Nicușor Dan a anunțat noi consultări, PSD își face strategia



Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a anunțat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.

„Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem, formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă”, a spus șeful statului.

Liderii social-democrați s-au întâlnit, luni, la Sinaia, să discute strategia privind formarea unei majorităţi care să voteze un nou Guvern, la aproape patru luni de când Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură comună PSD-AUR.

Membrii Consiliului Politic Național al PSD au votat în unanimitate „pentru” rezoluția care spune că nu vor susține un Guvern din care nu fac parte. Practic, au decis să susțină formarea unui Executiv minoritar PSD sau unul majoritar, format în jurul PSD.

Ședința continuă la aceasă oră. Acum, social-democrații discută cea de-a doua condiție – măsurile de relansare economică.

Anterior, PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, în timp ce liberalii au mers pe varianta Siegfried Mureșan.