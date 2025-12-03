George Simion susține că „singura șansă reală” de cădere a guvernului este să câștige Anca Alexandrescu la București / „Un spectacol înfiorător, groaznic, la multe trusturi de presă”

Deputatul George Simion, liderul AUR, a declarat miercuri la Realitatea Plus că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi depusă vineri și va intra la vot săptămâna viitoare. „Eu cred că acest guvern o să cadă doar dacă Anca Alexandrescu iese” primar general la alegerile de duminică, a adăugat el.

Liderul AUR consideră că este nevoie de alegeri anticipate.

„Depunem această moțiune de cenzură. De scos oamenii în stradă i-am scos, îi vom mai scoate. Cred că soluția în acest moment sunt alegerile anticipate. Noi avem 90 din cei 233 de parlamentari de care este nevoie. Ar fi fost nevoie de luciditate și de mai puțină dezbinare în momentul 1 Decembrie, adică exact acum un an, niște alegeri care nu înțeleg de ce nu au fost anulate dacă cele prezidențiale au fost anulate”, a declarat George Simion.

El susține că actualul guvern poate fi demis doar dacă va câștiga candidata susținută de AUR alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Singura șansă reală ca această moțiune să treacă săptămâna viitoare este (…) dacă duminică, în număr covârșitor, o parte din poporul român, adică cei care pot vota la Buzău și la București, vor face o schimbare și nu vor mai vota cu acești candidați ai puterii (…). Eu cred că acest guvern o să cadă doar dacă Anca Alexandrescu (candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei, n.r.) iese (primar general, n.r.)”, a adăugat deputatul.

„Am văzut un spectacol înfiorător, groaznic, la multe trusturi de presă”

Simion susține că membrii și simpatizanții AUR care au mers la Alba Iulia pentru a sărbători Ziua Națională „au fost denigrați” de „multe trusturi de presă”

„Cred că au fost vreo 50.000 de patrioți la Alba Iulia, veniți special pentru a marca momentul. Am văzut un spectacol înfiorător, groaznic, la multe trusturi de presă, care din scandaluri și din minciuni de genul că am plătit participanții, cu 100 de lei și cu o chiflă, și un hamburger, nu ne-au scos. De dimineață până seara, de Ziua Națională, ei au turuit acest lucru. Suntem un partid mare acum și îmi cer scuze membrilor și simpatizanților AUR, care au venit la Alba Iulia pentru o sărbătoare națională și au fost denigrați în felul acest”, a declarat liderul partidului.

El a spus că românii cu care discută îi sugerează să organizeze proteste precum cele care au avut loc recent în Bulgaria și Nepal.

„Întrebarea lor este de ce nu facem ca bulgarii, în ultimele zile. De ce nu facem ca nepalezii? Că tot acolo suntem, dacă îi luăm la puricat pe cei care au condus România, o să ne trezim că, la fel, au fii și fiice cu averi și apartamente luxoase prin Dubai, și cu fel de fel de facultăți private prin străinătate. Și, repet, eu mi-am asumat o haină de om politic acum șase ani, când am pornit de la zero AUR, și încerc, sper, totuși, să revenim la democrație și în cadrul acesta al partidelor politice și al jocului democratic, dar oamenii nu mai au răbdare și îi înțeleg parțial. Totodată, nu văd o soluție în a boicota votul de duminică”, a mai declarat Simion.