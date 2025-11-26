George Simion, unic candidat pentru președinția partidului. Reguli stricte pentru posibilii candidați / Când are loc congresul 

Actualul președinte al AUR, George Simion, este unicul candidat înscris pentru un nou mandat la conducerea partidului, conform surselor HotNews din partid. Congresul, care practic îi va da lui Simion un nou mandat în fruntea AUR, va avea loc în 30 noiembrie, la Alba Iulia.

Prin candidatura unică înregistrată de George Simion, AUR se alătura PSD și PNL. Social-democrații și liberalii au avut, de asemenea, câte un unic candidat la cele mai recente congrese. În iulie, Ilie Bolojan a fost singurul candidat pentru șefia PNL, iar, mai recent, chiar în noiembrie, Sorin Grindeanu a fost singurul candidat pentru președinția PSD.

George Simion este candidat unic la congresul din 30 noiembrie, conform surselor HotNews din partid, în condițiile în care pentru a se înscrie în cursa pentru președinția partidului membrilor AUR le-au fost impuse o serie de condiții:

Să fie membru AUR cu o vechime în partid de cel puțin 24 luni;

Să aibă cotizația plătită la zi;

Programul politic;

Lista echipei, care se votează pe moțiune, împreună cu președintele – membrii Biroului Național de Conducere.

„Componența echipei (membrii BNC) propusă de fiecare candidat la funcția de președinte al partidului poate fi modificată ulterior datei de 7 noiembrie 2025, însă nu mai târziu de 25 noiembrie 2025, și numai în limita a cel mult 25% din numărul total al membrilor BNC incluși în propunerea inițială”, conform regulilor.

Lista cu minim 100 de semnături ale susținătorilor – membri de partid, cu o vechime în partid de cel puțin 6 luni, cu cotizația plătită la zi;

Lista a cel puțin 20 parlamentari/europarlamentari AUR – susținători. Susținătorii semnatari (alții decât parlamentarii) trebuie să fie din minim 5 județe ale țării, câte maxim 20 de semnatari din județ.

Votul pentru președintele partidului va fi unul secret, conform regulamentului partidului.

Congresul AUR va avea loc pe 30 noiembrie la Alba Iulia

Conducerea AUR a decis în luna septembrie ca organizarea congresului să aibă loc la Alba Iulia, „locul unde AUR a pornit la drum și unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unității românilor”, după cum a anunțat partidul în acel moment.

„Congresul AUR va fi un moment de bilanț, dar și de reafirmare a angajamentului nostru față de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului național și reconstrucției unei Românii demne și puternice”, au mai transmis reprezentații AUR la acel moment.

AUR nu a transmis pentru moment un program clar ar congresului sau o ordine de zi.

George Simion a cofondat partidul AUR în anul 2019. O perioadă, el a fost copreședinte al partidului, alături de Claudiu Târziu, care între timp a părăsit formațiunea politică.

Simion a ajuns în atenția opiniei publice pentru prima dată în 2009, când i-a aprins lui Ion Iliescu lumânări în fața casei, în ziua în care fostul președinte împlinea 79 de ani.

De asemenea, liderul AUR a lansat platforma „Acțiunea 2012” și a devenit unul dintre principalii promotori ai unirii cu Republica Moldova, potrivit unui portret al politicianului făcut de Recorder.