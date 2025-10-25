Georgia a arestat trei chinezi care au încercat să cumpere două kilograme de uraniu

Serviciul de securitate internă al Georgiei a anunțat sâmbătă că a arestat trei cetățeni chinezi în capitala Tbilisi, pentru că au încercat să cumpere ilegal două kilograme de uraniu, potrivit agenției de știri Interpress din Georgia, preluată de Reuters.

Vicepreședintele Serviciului de Securitate al Statului din Georgia, care a declarat că cei trei reținuți intenționau să cumpere uraniul cu 400.000 de dolari și să-l transporte în China, via Rusia.

Uraniul era „material nuclear”, a precizat agenția, fără a da detalii despre motivul pentru care cei trei voiau să-l cumpere.

Oficialul din domeniul securității a declarat că cei trei cetățeni chinezi riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.

Securitatea materialelor nucleare rămase din era sovietică a fost una dintre cele mai mari preocupări după căderea Uniunii Sovietice în 1991, din care Georgia făcea parte.

În ultimele decenii, au avut loc mai multe incidente grave legate de comerțul ilicit cu materiale nucleare în Georgia.

În iulie, Georgia a arestat un cetățean georgian și unul turc, acuzați de achiziționarea, deținerea și eliminarea ilegală de substanțe radioactive, care, potrivit serviciului național de securitate, ar fi putut fi utilizate pentru fabricarea unei bombe ucigașe.

Foto: Kukotaekaterina | Dreamstime.com