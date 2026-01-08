Avertizare meteo pentru București. Atenție la următoarele ore

A nins puternic în București joi dimineață, fiind prima ninsoare din acest an. Meteorologii anunță că ninsoarea va continua toată ziua, până diseară la ora 23.00, perioadă când este în vigoare o alertă cod galben. În ceea ce privește temperaturile, acestea nu vor depăși 2 grade, iar vremea se simt accentuat de rece în special din cauza vântului.

Capitala se află sub cod galben ce vizează intensificări de vânt și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Alerta a început de la ora 10:00, până diseară, 08 ianuarie, ora 23:00.

De altfel, ninsoarea a început în Capitală în jurul orei 09.00, iar fulgii mari de zăpadă s-au așternut pe străzi. În ceea ce privește temperaturile, meteorologii anunță că termometrele nu vor urca mai mult de 2 grade, iar noaptea va fi geroasă.

„În Capitală astăzi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului cu rafale de 30-45km/h, o maximă în jurul a 1-2 grade, iar noaptea care va urma o minimă destul de coborâtă, spre -5 grade. În condițiile intensificărilor de vânt cu siguranță vom resimți temperaturi mult mai coborâte”, a anunțat joi dimineață șefa ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

Potrivit prognozei speciale emise de ANM, joi, vremea se va răci, cerul va avea înnorări pe parcursul zilei și vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare, apoi va deveni variabil.

Vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 50…55 km/h. Temperatura maximă va fi de 1…2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -6 grade.

Vineri, 9 ianuarie, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea când probabilitatea pentru precipitații slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei (ploaie, lapoviță și ninsoare) va fi ridicată.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -3…-1 grad.