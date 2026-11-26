Starul Gérard Depardieu, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei franceze, va fi judecat sub acuzația de viol asupra actriței Charlotte Arnould, comis în 2018, după ce joi o curte de apel din Paris i-a respins cererea de a evita judecarea cazului, informează Reuters.

Charlotte Arnould l-a acuzat pentru prima dată pe Depardieu de viol în 2018, afirmând că agresiunile au avut loc la domiciliul acestuia din Paris, în două ocazii separate, când ea avea puțin peste 20 de ani.

Depardieu, în vârstă de 77 de ani, a negat orice faptă ilegală în acest caz, iar echipa lui de avocați a contestat anul trecut decizia judecătorului de instrucție de a trimite dosarul în judecată.

Cu toate acestea, Curtea de Apel din Paris a menținut decizia ca dosarul să fie judecat în instanța penală. Aceasta a hotărât că Depardieu va fi judecat pentru presupusul viol asupra lui Arnould din 7 august 2018, dar a respins acuzația privind un al doilea presupus viol din 13 august 2018.

Mai devreme în cursul acestei luni, Depardieu și-a retras recursul împotriva unei alte condamnări din 2025 pentru agresiune sexuală, acceptându-și vinovăția și cerându-și scuze victimelor lui.

Procesul pentru viol reprezintă o amenințare mult mai gravă pentru Depardieu, care ar putea primi o pedeapsă de 15-20 de ani de închisoare dacă va fi condamnat.

Carine Durrieu Diebolt, avocata lui Charlotte Arnould, a descris hotărârea ca fiind o ușurare pentru clienta ei.

„Așteaptă acest moment de mult timp”, a spus Durrieu Diebolt. „Este pe deplin pregătită pentru asta.”

Curtea de Apel a precizat că Depardieu ar putea face recurs la cea mai înaltă instanță din Franța, Curtea de Casație. Avocatul său, David-Olivier Kaminski, a declarat că așteaptă să vadă dacă vor proceda în acest sens.

Experții juridici afirmă că un recurs la Curtea de Casație s-ar confrunta cu obstacole majore, întrucât această instanță supremă evaluează doar dacă legea a fost aplicată corect și nu rejudecă cazul, nici nu reexaminează probele.