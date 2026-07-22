Germania a autorizat un proiect nuclear controversat din cauza implicării Rusiei

Ministerul mediului din landul german Saxonia Inferioară a autorizat miercuri ANF, filială a companiei franceze Framatome, să producă combustibil nuclear în nord-vestul Germaniei, în colaborare cu grupul de stat rus Rosatom, informează AFP și Agerpres.

AFP menționează că proiectul este controversat din cauza implicării Rusiei, însă ministerul federal al mediului a comunicat că „deciziile referitoare la cererile de autorizare sunt luate cu respectarea strictă a legii”.

Ministerul a adăugat că „dacă sunt întrunite toate condițiile necesare, iar riscurile identificate pot fi controlate suficient cu ajutorul unor măsuri adaptate și cu instrucțiunile impuse de autorități, acestea sunt obligate să elibereze autorizația”.

Combustibilul va fi produs într-o uzină din Lingen, în apropierea frontierei cu Olanda.

Temerile referitoare la securitatea națională sunt legate de participarea unor experți ruși și de livrarea unor echipamente din Rusia.

Ce spune guvernul central de la Berlin despre proiectul nuclear cu Rosatom

Ministerul federal al mediului de la Berlin a subliniat într-un comunicat că dacă vor fi identificate noi riscuri, în special în privința securității naționale, autorizația poate fi reexaminată.

Acesta a precizat totodată că proiectul nu ar putea fi blocat legal decât dacă sectorul nuclear rusesc ar fi vizat de sancțiuni la scara UE. Ungaria a amenințat în mod repetat sub fostul premier Viktor Orban că va bloca orice tentativă a UE de a viza sectorul nuclear al Rusiei cu sancțiuni, în virtutea propriului proiect pe care îl desfășoară la Paks în parteneriat cu Rosatom.

ANF (Advanced Nuclear Fuels) a cerut autorizația pentru producția de la Lingen în martie 2022, la scurt timp după ce Rusia a declanșat invazia în Ucraina. Combustibilul în cauză este de tip rusesc, compatibil cu reactoarele nucleare din Europa Centrală și de Est – modele sovietice sau rusești.

Sancțiunile UE împotriva Rusiei au vizat până acum în special domeniul petrolului și gazelor, însă europenii au continuat să coopereze cu Moscova în sectorul nuclear civil, în absența unor alternative. Mai multe state din fostul bloc sovietic și Finlanda au centrale nucleare proiectate în timpul existenței Uniunii Sovietice și au nevoie în continuare de combustibil pentru acestea.

Mai mult, datorită propriilor sale rezerve și participării la extracția în foste republici sovietice, cum ar fi Kazahstanul, Rusia controlează o parte importantă din piața mondială a uraniului.

Și în Franța, Framatom – filială a concernului EDF – are relații cu Rosatom și, implicit, cu Rusia.