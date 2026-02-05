Ungaria a început să toarne betonul la centrala nucleară Paks 2, construită de Rusia, după ani de amânări

Lucrări de construcție pe situl centralei nucleare Paks 2 din Ungaria, FOTO: Attila Kisbenedek / AFP / Profimedia Images

Beton a fost turnat în premieră joi la centrala nucleară Paks 2 din Ungaria, construită de Rusia, transformând-o din punct de vedere legal într-o centrală nucleară aflată în construcție, a declarat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, citat de Reuters.

Cele două reactoare noi urmează să fie construite de Rosatom, compania de stat rusă din domeniul energiei nucleare, în baza unui acord semnat în 2014 între Budapesta și Moscova. Ungaria își propune să extindă centrala de la Paks cu două reactoare VVER de fabricație rusă, fiecare cu o capacitate de 1,2 gigawați.

În pofida unor întârzieri serioase, proiectul în valoare de 12,5 miliarde de euro, atribuit fără licitație companiei Rosatom, a fost adesea invocat ca dovadă a relațiilor cordiale dintre prim-ministrul ungar Viktor Orban și președintele rus Vladimir Putin.

„Construcția Paks 2 va însemna că vom putea acoperi 70% din necesarul de electricitate al Ungariei din energie nucleară, ceea ce va reduce semnificativ dependența noastră de piețele internaționale”, a declarat Szijjártó la Paks, cu ocazia ceremoniei de turnare a betonului.

Szijjártó a mai spus că acest pas înseamnă că, potrivit standardelor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, centrala Paks 2 este acum considerată din punct de vedere legal o centrală nucleară aflată în construcție.

Szijjártó declara în 2023 că cele două reactoare noi vor fi finalizate în perioada 2030–2031.

Centrala Paks 2 din Ungaria nu este afectată de sancțiunile SUA

Sancțiunile impuse de Statele Unite asupra sectorului energetic rus nu afectează construcția, deoarece Washingtonul a acordat Ungariei o derogare în noiembrie 2025, permițând tranzacțiile legate de proiectul centralei nucleare.

Centrala Paks existentă are patru reactoare VVER 440 de fabricație rusă, de dimensiuni mai mici, cu o capacitate combinată de aproximativ 2.000 de megawați, care au început să funcționeze între 1982 și 1987 și sunt programate să fie retrase din exploatare în perioada 2032–2037.

Cu toate acestea, guvernul ungar caută să le prelungească durata de viață și intenționează să le extindă durata de viață cu încă 20 de ani.

De asemenea, Ungaria plănuiește să aducă în țară reactoare modulare mici din Statele Unite.