Germania a calculat câți răniți ar avea în cazul unui război cu Rusia: „Natura conflictelor militare s-a schimbat dramatic”

Cancelarul Friedrich Merz alături de generalii Carsten Breuer (stânga) și Alexander Sollfrank, ofițerii cu cel mai înalt rang în forțele armate germane, FOTO: Michael Kappeler / AFP / Profimedia Images

Forțele armate ale Germaniei plănuiesc cum să gestioneze posibilitatea a 1.000 de soldați răniți pe zi, în cazul în care ar izbucni un conflict de mare amploare între NATO și Rusia, pe fondul avertismentelor potrivit cărora Moscova ar putea fi capabilă să lanseze un atac începând din 2029, relatează luni agenția Reuters.

Moscova a respins orice sugestie conform căreia s-ar pregăti de război cu alianța militară occidentală, însă cele mai recente incursiuni ale avioanelor și dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România, au amplificat temerile legate de o escaladare.

Medicul general al Germaniei, Ralf Hoffmann, a declarat că numărul soldaților răniți într-un potențial conflict ar depinde de intensitatea bătăliei și de unitățile militare implicate.

„Realist vorbind, discutăm despre o cifră de aproximativ 1.000 de soldați răniți pe zi”, a spus el într-un interviu acordat Reuters.

Germania s-a uitat ce se întâmplă în războiul din Ucraina

Armatele europene, inclusiv serviciile lor medicale, și-au intensificat pregătirile pentru un posibil conflict cu Moscova după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, care a declanșat cel mai mare conflict militar din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial.

Germania își adaptează constant și pregătirea medicală, integrând lecțiile desprinse din războiul din Ucraina.

„Natura conflictelor militare s-a schimbat dramatic în Ucraina”, afirmă Hoffmann, menționând trecerea de la răni prin împușcare la traume cauzate de explozii și arsuri produse de drone și muniții kamikaze.

Soldații ucraineni descriu coridorul infestat de drone, care se întinde pe circa 10 km de o parte și de alta a liniei frontului, drept „zona morții”, deoarece vehiculele aeriene fără pilot, ghidate de la distanță și desfășurate de ambele părți, pot identifica și neutraliza rapid țintele.

„Ucrainenii adesea nu își pot evacua răniții suficient de repede, pentru că dronele bâzâie pretutindeni deasupra”, mai spune Hoffman, subliniind necesitatea stabilizării îndelungate a soldaților răniți – uneori timp de ore întregi – chiar pe linia frontului.

Opțiuni flexibile de transport pentru militarii răniți

Hoffmann a declarat că sunt necesare opțiuni flexibile de transport pentru soldații răniți, menționând că Ucraina a folosit trenuri-spital. El a precizat că, din acest motiv, armata germană analizează utilizarea trenurilor și autobuzelor-spital și extinderea evacuării medicale pe calea aerului.

Răniții ar urma să primească un prim tratament pe linia frontului, după care ar fi transportați înapoi în Germania pentru a fi îngrijiți, în principal, în spitale civile.

Medicul general al Germaniei a estimat o nevoie de aproximativ 15.000 de paturi de spital, dintr-o capacitate totală de până la 440.000 disponibilă în spitalele germane.

Hoffman a mai spus că serviciul medical al armatei germane, format din 15.000 de persoane, ar urma să fie extins pentru a răspunde cerințelor viitoare.