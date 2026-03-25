Criza carburanților face țările din Asia să reia în discuție o măsură din pandemie. Recomandări ample pentru populație

Țările din întreaga Asie analizează implementarea muncii de acasă și măsurile de stimulare economică aplicate în timpul pandemiei de COVID, în timp ce încearcă să răspundă în grabă la penuria globală de combustibili declanșată de războiul din Orientul Mijlociu, relatează miercuri Reuters.

Asia se află în prima linie a crizei combustibililor, achiziționând peste 80% din țițeiul care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Aceasta a fost aproape complet blocată de Iran după izbucnirea războiului pe 28 februarie.

Nicio țară din Asia nu a impus încă măsuri de lucru de acasă, dar mai multe au declarat că acestea sunt luate în considerare.

„Cred că este o idee bună”, a declarat marți Kim Sung-whan, ministrul energiei din Coreea de Sud, după ce a fost despre recomandarea Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) ca oamenii să lucreze de acasă.

IEA, care a convenit asupra unei eliberări record de aproximativ 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice pentru a face față crizei, a prezentat propuneri pentru a reduce presiunile asupra prețurilor petrolului, precum munca de acasă și evitarea călătoriilor aeriene.

Fatih Birol, directorul executiv al IEA, a reiterat aceste apeluri la o conferință desfășurată la Sydney săptămâna aceasta.

„Au existat exemple reale, precum după invazia Rusiei în Ucraina, când țările europene au adoptat aceste măsuri, iar guvernele europene le-au anunțat oficial. Le-a ajutat foarte mult să treacă prin acele momente dificile fără energia rusească… dar menținând luminile aprinse”, a spus Birol.

Dușuri mai scurte în Coreea de Sud, reglarea aerului condiționat în Singapore

Coreea de Sud, una dintre marile puteri industriale ale Asiei, a lansat marți o campanie publică prin care le cere oamenilor să reducă durata dușurilor, să își încarce telefoanele în timpul zilei și să folosească aspiratoarele în weekend.

„Vom consulta ministerele relevante și vom lua în considerare în mod activ măsuri de lucru de acasă”, a declarat ministrul energiei Kim într-o conferință de presă.

Filipinele, care depind în mare măsură de petrolul din Orientul Mijlociu pentru nevoile energetice, au redus programul de lucru în unele instituții guvernamentale mai devreme în cursul acestei luni. Președintele Ferdinand Marcos a declarat stare de urgență energetică națională, afirmând că războiul din Orientul Mijlociu reprezintă un „pericol iminent” pentru aprovizionarea cu energie a țării.

Pakistanul a închis școlile pentru două săptămâni și a anunțat că angajații din birouri vor lucra mai mult de acasă. Sri Lanka a declarat zi de sărbătoare publică în fiecare miercuri pentru a ajuta la economisirea rezervelor de combustibil.

Singapore, un important centru financiar asiatic, le-a cerut cetățenilor și companiilor să treacă la aparate eficiente energetic, să utilizeze vehicule electrice și să seteze aparatele de aer condiționat pe temperaturi mai ridicate.

Anutin Charnvirakul, prim-ministrul Thailandei, a ordonat funcționarilor să suspende deplasările externe, să seteze temperaturile aerului condiționat peste 25 de grade Celsius, să evite costumele și cravatele, să folosească scările în locul lifturilor și să lucreze de acasă.

Statele asiatice au luat și măsuri pentru combaterea creșterii costului vieții

Unele țări au apelat la măsuri de stimulare economică, îngrijorate că creșterea costurilor combustibililor afectează bugetele gospodăriilor.

Guvernul japonez a declarat marți că intenționează să utilizeze 800 de miliarde de yeni (5 miliarde de dolari) din fondurile de rezervă pentru a finanța subvenții menite să mențină prețul benzinei la aproximativ 170 de yeni (1,07 dolari) pe litru, în medie. Măsura ar putea costa până la 300 de miliarde de yeni pe lună.

Noua Zeelandă a anunțat marți că, începând din aprilie, va oferi un sprijin financiar temporar de 50 de dolari neozeelandezi (29,30 dolari americani) pe săptămână pentru familiile cu venituri reduse.

„Știm că aceste familii vor fi afectate în mod deosebit de șocul global al prețurilor combustibililor. Le oferim un sprijin rapid și oportun”, a declarat Nicola Willis, ministrul finanțelor din Noua Zeelandă.

În Australia, sute de benzinării rămân fără combustibil din cauza cumpărăturilor în panică și a penuriei, care afectează în mod acut zonele regionale îndepărtate ale vastului continent.

Guvernul de centru-stânga a introdus în parlament o legislație pentru a dubla sancțiunile pentru specula pe prețurile combustibililor.

Mai multe țări asiatice au eliberat, de asemenea, benzină și motorină din rezervele interne și au relaxat temporar standardele de calitate pentru carburanți, pentru a crește oferta.

Dilema guvernanților din Asia

Contrastul evident față de perioada pandemiei este însă că băncile centrale nu se grăbesc să reducă ratele dobânzilor, ceea ce ar încuraja creșterea economică. Dimpotrivă, ele iau în considerare majorări pentru a ține sub control inflația.

În timpul pandemiei, cererea s-a prăbușit deoarece numeroase economii din jurul lumii au fost practic închise din motive de sănătate publică, ceea ce a făcut guvernele să răspundă prin măsuri masive de stimulare.

Acum, banca centrală a Australiei a majorat deja dobânzile de două ori în acest an. Aceasta a invocat riscurile energetice drept un factor semnificativ pentru inflație și un motiv pentru decizia de săptămâna trecută de a crește ratele la un nivel maxim al ultimelor 10 luni.

Investitorii se așteaptă ca Japonia, Marea Britanie și Europa să majoreze dobânzile de referință în lunile următoare și ca presiunea asupra economiilor asiatice să fie și mai puternică, pe măsură ce monedele lor se depreciază în raport cu dolarul.

„Băncile centrale se confruntă cu o dilemă clasică de politică economică atunci când prețurile petrolului cresc brusc: inflația crește, dar creșterea economică ar putea slăbi”, a declarat Jennifer McKeown, economist-șef global la Capital Economics, într-o notă publicată săptămâna trecută.

„Răspunsul corect depinde în mod crucial de motivele pentru care cresc prețurile petrolului, de cât de persistent este șocul și de măsura în care așteptările inflaționiste sunt puse în pericol”, a adăugat aceasta.