Germania acuză Rusia de un atac cibernetic împotriva controlului traficului aerian și dezinformare / „Va plăti un preț pentru acțiunile sale”

Turnul de control al traficului aerian pe Aeroportul din München. Sursa foto: Dreamstime.com

Germania a acuzat Rusia de un atac cibernetic asupra controlului traficului aerian și de tentativă de interferență electorală și a convocat ambasadorul rus, potrivit BBC.

Un purtător de cuvânt al ministerului de Externe a declarat că serviciile secrete militare ruse se află în spatele unui „atac cibernetic împotriva controlului traficului aerian german în august 2024”.

Fără să îl numească, BBC scrie că purtătorul de cuvânt a acuzat, de asemenea, Rusia că a încercat să influențeze și să destabilizeze alegerile federale din februarie anul acesta.

El a declarat că Germania, în strânsă coordonare cu partenerii săi europeni, va răspunde cu contramăsuri pentru a face Rusia „să plătească un preț pentru acțiunile sale hibride”.

Nu a existat o reacție imediată din partea Rusiei.

Atacul cibernetic din august 2024 ar putea fi atribuit grupului de hackeri ruși Fancy Bear, a mai transmis sursa citată.

„Concluziile serviciilor noastre de informații demonstrează că serviciul de informații militare rus GRU poartă responsabilitatea pentru acest atac”, a adăugat el.

Ministerul a afirmat că acum este cert că Moscova a încercat să „influențeze și să destabilizeze atât ultimele alegeri federale, cât și afacerile interne ale Republicii Federale Germania” printr-o campanie de dezinformare numită Storm 1516.

Campania, a spus acesta, s-a concentrat în parte pe candidatul principal al Partidului Verde, Robert Habeck, și pe candidatul principal al CDU, Friedrich Merz, care este acum cancelar.

Guvernul german a declarat că agențiile de securitate au identificat videoclipuri false care susțineau manipularea voturilor ca parte a eforturilor de dezinformare ale Rusiei cu doar câteva zile înainte de alegeri.

Merz a acuzat Rusia că se amestecă și în alegerile din Armenia

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat marți cu privire la o posibilă ingerință a Rusiei în alegerile parlamentare armene de anul viitor, acuzând Moscova că încearcă să împiedice legături mai strânse între UE și națiunea caucaziană, transmite AFP.

Într-o conferință de presă la Berlin alături de omologul său armean, Nikol Pașinyan, liderul german a reclamat că „a devenit o normalitate tulburătoare ca alegerile să fie atacate de dușmanii democrației”.

Friedrich Merz a acuzat Rusia că „încearcă să îi sperie pe alegătorii din Armenia” și că „răspândește neadevăruri despre obiectivele și valorile Uniunii Europene” prin „dezinformare și sabotaj”.

„Nu numai pe Europa încearcă Rusia să o destabilizeze prin mijloace hibride, ci și pe Armenia”, a adăugat oficialul german.

Sursa foto: Dreamstime.com