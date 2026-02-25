Cea mai mare economie a Europei încearcă să repare dezechilibrul cu a doua superputere a lumii. Vizită cu miză mare la Beijing

China și Germania doresc să aprofundeze cooperarea, au declarat miercuri la Beijing cancelarul german Friedrich Merz și premierul chinez Li Qiang, în contextul în care liderul de la Berlin a început o vizită menită să restabilească relațiile pe fondul unui dezechilibru comercial tot mai mare, informează Reuters.

Merz i-a spus lui Li că Germania acordă o mare importanță menținerii și aprofundării schimburilor economice intense cu China, cel mai mare partener comercial al său din anul trecut, subliniind în același timp necesitatea de a asigura o cooperare echitabilă și o comunicare deschisă.

„Avem preocupări foarte specifice în ceea ce privește cooperarea noastră, pe care dorim să o îmbunătățim și să o facem echitabilă”, a declarat Merz, care se confruntă cu o sarcină dificilă de a redefini o relație economică din ce în ce mai defavorabilă intereselor germane.

Cancelarul german Friedrich Merz a fost întâmpinat cu onoruri militare de Li Qiang, premierul Chinei, în Sala Mare a Poporului. Sursă foto: Michael Kappeler / DPA / Profimedia

Li a făcut apel la ambele părți să colaboreze pentru a proteja comerțul liber, făcând referire la războiul comercial al președintelui american Donald Trump, care a răsturnat sistemul comercial global.

„Să protejăm comerțul liber”

„China și Germania, ca două dintre cele mai mari economii ale lumii și țări importante cu o influență semnificativă, ar trebui să ne consolideze încrederea în cooperare, să protejăm împreună multilateralismul și comerțul liber și să ne străduim să construim un sistem de guvernanță globală mai just și mai echitabil”, a declarat Li.

China încearcă să se prezinte ca un partener economic de încredere, în contrast cu Statele Unite, în timp ce Europa se luptă să rezolve vulnerabilitățile din lanțurile de aprovizionare și se îngrijorează cu privire la dependența tot mai mare de China.

Europa asistă la o accelerare a tendințelor îngrijorătoare în China, a declarat marți comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, în fața Parlamentului European, invocând dominația tot mai mare a Chinei în sectoare cheie de producție, un dezechilibru tot mai mare în comerțul bilateral și cota de piață în scădere a companiilor UE în China.

Prima vizită a lui Merz în China

Merz, aflat la prima sa vizită în China, devine cel mai recent lider european care încearcă să restabilească relațiile cu China, după premierul britanic Keir Starmer și prim-ministrul canadian Mark Carney la începutul acestui an, în timp ce Beijingul promovează avantajele colaborării cu piața sa de consum masivă și baza sa de producție avansată.

Colaborarea dintre cea mai mare economie europeană și China, considerată a doua cea mai mare economie a lumii, ar putea pregăti terenul pentru relațiile UE-China din acest an.

Merz este însoțit de o delegație de 30 de companii, printre care se numără producători auto de top, precum Volkswagen și BMW, care resimt acut presiunea concurenței chineze, contribuind la un dezechilibru comercial în creștere, care a stârnit îngrijorare la Berlin și a dus la apeluri la politici protecționiste.

Economia germană, afectată de concurența chineză

Economia Germaniei, bazată în mare măsură pe producție, a fost afectată în mod deosebit de concurența producătorilor chinezi, a afirmat Noah Barkin, analistul Rhodium Group pentru China, într-o notă de cercetare recentă.

Imaginea pieței chineze, odată râvnită de companiile străine pentru baza sa largă de consumatori și puterea de cumpărare în creștere, s-a schimbat în ultimii ani, încetinirea economiei limitând cererea consumatorilor, iar supracapacitatea de producție împingând din ce în ce mai mult companiile interne să caute oportunități în străinătate.

În editorialele publicate înaintea vizitei, mass-media de stat chineză a subliniat potențialul cooperării UE-China de a deveni o forță stabilizatoare, în timp ce politicile tarifare ale SUA perturbă comerțul mondial.

Ce scrie presa de stat chineză

Xinhua, într-un editorial publicat miercuri dimineață, a citat un sondaj al Camerei de Comerț Germane care arată că progresele în materie de inovare din China se reflectă în sediile centrale din Germania.

Ziarul Global Times, susținut de stat, a afirmat că preocupările legate de concurența cu China vor fi compensate de atracția pieței masive a Chinei.

„Retorica precum «rival sistemic» și «eliminarea riscurilor» a complicat uneori politica Germaniei față de China”, a afirmat ziarul într-un editorial publicat miercuri dimineață.

„Cu toate acestea, entuziasmul și acțiunile comunității de afaceri germane sunt mai elocvente decât sloganurile politice.”