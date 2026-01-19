Germania și Franța, avertisment dur pentru SUA după anunțul privind noile taxe vamale: „Nu ne vom lăsa șantajați”

Ministrul german al finanțelor Lars Klingbeil (stânga), alături de omologul său francez Roland Lescure, într-o conferință de presă pe care au susținut-o împreună la Berlin în data de 19 ianuarie 2026, FOTO: Bernd von Jutrczenka / AFP / Profimedia Images

Miniștrii de finanțe ai Germaniei și Franței au declarat luni că puterile europene nu se vor lăsa șantajate și că va exista un răspuns clar și unitar la amenințările SUA privind majorarea taxelor vamale pentru țările care se opun ca Washingtonul să anexeze Groenlanda, transmite Reuters.

Președintele Donald Trump a promis sâmbătă să pună în aplicare o serie de taxe vamale din ce în ce mai mari asupra importurilor provenite de la opt aliați europeni până când Statelor Unite li se va permite să cumpere Groenlanda.

„Germania și Franța sunt de acord: nu ne vom lăsa șantajați”, a declarat Lars Klingbeil, ministrul german de finanțe la sediul ministerului său, unde l-a primit pe omologul său francez.

„Șantajul între aliați de 250 de ani, șantajul între prieteni, este în mod evident inacceptabil”, a spus și ministrul francez de finanțe Roland Lescure la același eveniment.

Instrumentul anti-coerciție al UE, pe masă în noua dispută cu SUA

Liderii UE urmează să discute opțiunile la un summit de urgență ce va avea loc joi la Bruxelles. O opțiune este un pachet de taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro (107,7 miliarde de dolari) aplicate importurilor din SUA, care ar putea intra automat în vigoare pe 6 februarie, după o suspendare de șase luni.

„Noi, europenii, trebuie să fim clari: s-a ajuns la limită”, a subliniat Klingbeil. „Mâna noastră este întinsă, dar nu suntem dispuși să fim șantajați”, a adăugat el.

Cealaltă opțiune este instrumentul anti-coerciție, care nu a fost folosit până acum și care este considerat de analiști și diplomați o „opțiune nucleară” de ultim resort în cazul eșuării discuțiilor. Folosirea acestuia ar putea limita accesul companiilor americane la achiziții publice din UE, investiții sau activități bancare ori ar putea restricționa comerțul cu servicii – un domeniu în care SUA au un excedent față de blocul comunitar, inclusiv în serviciile digitale.

Surse diplomatice au declarat anterior pentru Reuters că, deși este avută în vedere activarea instrumentului anti-coerciție, prima opțiune, cea legată de taxele vamale, se bucură de un sprijin mai larg.

Lescure a declarat că, deși instrumentul anti-coerciție al UE este în primul rând un mijloc de descurajare, acesta ar trebui luat în considerare în circumstanțele actuale.

„Franța dorește să analizăm această posibilitate, sperând, desigur, că descurajarea va prevala”, a spus Lescure. El a adăugat că speră ca relația transatlantică să revină la a fi „prietenoasă și bazată pe negociere, mai degrabă decât pe amenințări și șantaj”.

Klingbeil a spus că nu este interesat de o escaladare, întrucât aceasta ar fi în detrimentul economiilor de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Răspuns direct pentru administrația Trump: Europa „nu este slabă”

Klingbeil și Lescure au respins afirmațiile făcute duminică de omologul lor american, Scott Bessent, potrivit cărora „slăbiciunea” Europei ar face necesar controlul american asupra Groenlandei pentru stabilitatea globală.

Întrebat ce urgență națională justifică taxele vamale împotriva țărilor care se opun ambițiilor lui Trump privind Groenlanda, Scott Bessent a răspuns că „urgența națională este evitarea unei urgențe naționale”.

Bessent a mai afirmat că Trump încearcă să „evite un conflict” prin anexarea Groenlandei. „Este o decizie strategică a președintelui. Este o decizie geopolitică, iar el poate folosi puterea economică a Statelor Unite pentru a evita un război fierbinte”, a continuat el.

„Ceea ce știm este că Groenlanda poate fi apărată doar dacă face parte din SUA, iar dacă face parte din SUA nu va mai fi nevoie să fie apărată”, a adăugat șeful Trezoreriei SUA.

„Europenii proiectează slăbiciune, SUA proiectează putere”, a susținut oficialul american.

Lescure a spus că Europa trebuie să adopte reforme pentru a-și spori avantajul tehnologic și productivitatea, pentru a demonstra că este puternică și nu slabă.

„Obiectivul nostru în zilele, săptămânile, trimestrele și anii următori este să-l convingem, politicos dar ferm, pe Scott Bessent că se înșală”, a declarat Lescure.