Trump încearcă de fapt să evite un conflict fierbinte, susține un ministru american / Ordinea mondială și NATO sunt în joc, transmit europenii

Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, fotografiat în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Casa Albă, FOTO: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, apără planul președintelui SUA de a impune suprataxe vamale țărilor care se opun cedării Groelandei, susținând că Donald Trump ia o decizie geopolitică „strategică” de a folosi „puterea economică” a Statelor Unite pentru a „evita un război fierbinte”.

Scott Bessent a vorbit duminică, la NBC News, despre amenințarea lui Donald Trump cu impunerea de tarife vamale suplimentare contra mai multor aliați europeni, până când nu va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”.

„Obiectivul este de a evita o viitoare situație de urgență națională”, a afirmat Bessent în emisiunea „Meet the Press” de la NBC News.

De la preluarea celui de-al doilea mandat, Trump a impus tarife vamale drastice țărilor din întreaga lume, invocând Legea americană privind puterile economice de urgență internațională (IEEPA), care permite unui președinte să reglementeze importurile în situații de urgență.

Întrebat ce urgență națională justifică tarifele împotriva țărilor care se opun ambițiilor lui Trump privind Groenlanda, Bessent a răspuns că „urgența națională este… evitarea unei urgențe naționale”.

Bessent mai spune că Trump încearcă să „evite un conflict” prin anexarea Groenlandei.

„Ceea ce știm este că Groenlanda poate fi apărată doar dacă face parte din SUA, iar dacă face parte din SUA nu va mai fi nevoie să fie apărată”, adaugă el.

„Europenii proiectează slăbiciune, SUA proiectează putere”, a punctat oficialul american.

„Cred că europenii vor înțelege că acesta este cel mai bun lucru pentru Groenlanda, pentru Europa și pentru Statele Unite”, spune el.

„Ordinea mondială și NATO sunt în joc”

Ordinea mondială „așa cum o cunoaștem” și „viitorul” NATO sunt în joc în fața amenințărilor lui Donald Trump privind Groelanda, a afirmat duminică ministrul de externe al Danemarcei, care a asigurat că nu se îndoiește de sprijinul european în această chestiune, scrie AFP.

„Nu mă îndoiesc că există un sprijin european puternic și generos”, a dat asigurări ministrul danez Lars Lokke Rasmussen, aflat în vizită la Oslo, în Norvegia, țară vizată și ea de aceste amenințări tarifare formulate de președintele SUA.

„Avem o forță de lovire (…) atunci când ne arătăm mușchii în mod colectiv și de manieră solidară, și este evident că asta trebuie să facem”, a adăugat Rasmussen, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său norvegian, Espen Barth Eide.

***

Trump a ameninţat sâmbătă mai multe ţări europene – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Marea Britanie, Olanda şi Finlanda – că le va impune tarife vamale suplimentare până când nu va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”. Această suprataxă, de 10%, va deveni efectivă din 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie, a declarat Trump.

Duminică, Uniunea Europeană s-a confruntat cu o serie de apeluri de a institui o serie de contramăsuri economice neutilizate până acum, cunoscute sub numele de „Instrumentul anti-coerciție”, ca parte a răspunsului blocului comunitar la amenințările cu taxe vamale ale președintelui american Donald Trump împotriva aliaților europeni din cauza Groenlandei.