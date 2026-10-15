Germania interzice consumul de alcool în gări

Consumul de alcool a fost interzis începând de joi în aproximativ 5.700 de gări din Germania, o măsură prin care operatorul Deutsche Bahn (DB) intenționează să îmbunătățească siguranța și curățenia.

În multe orașe germane, gările au devenit un refugiu pentru persoanele fără adăpost, alcoolici sau persoane cu diverse dependențe, motiv pentru care în mai multe zeci de gări mari această regulă fusese deja introdusă în încercarea de a rezolva problema, relatează agențiile de știri EFE și Agerpres.

Deutsche Bahn a susținut într-un comunicat că această experiență a demonstrat că interzicerea consumului de alcool a dus la reducerea conflictelor, mai puțin gunoi și, în general, un mediu mai plăcut pentru călători și angajații DB.

În plus, compania a argumentat că, potrivit unui sondaj realizat recent la comanda sa pe un eșantion reprezentativ de 3.200 de persoane, aproape 80% s-au declarat în favoarea interzicerii, în timp ce doar 9% s-au opus.

DB a explicat că paznicii de securitate prezenți în gările feroviare „vor aborda în mod activ” persoanele care încalcă interdicția și că, dacă acestea o vor face în mod repetat, DB le va putea expulza permanent din clădirile sale.

Va continua să fie posibil consumul de alcool în unitățile de alimentație publică situate în interiorul gării, precum și transportul de doze sau sticle sigilate în bagaje sau genți și consumul de alcool în trenuri.