Germania l-a arestat pe fostul șef al serviciului său de informații externe, acuzat de trădare: „Sunt destul de uluit”

Un judecător al Curții Federale de Justiție a Germaniei a emis un mandat oficial de arestare pe numele lui August Hanning, fostul șef al serviciului de informații de externe care e acuzat de procurori că a cumpărat documente secrete și le-a folosit într-o analiză destinată unui serviciu de informații străin, a anunțat miercuri Parchetul Federal, citat de Reuters.

Hanning, acum în vârstă de 80 de ani, a fost reținut marți sub suspiciunea de spionaj și tentativă de trădare. Cazul a șocat comunitatea serviciilor de informații din Germania și parlamentarii și ar putea dezvălui una dintre cele mai importante scurgeri de documente clasificate din Germania de la sfârșitul Războiului Rece.

Cazul a stârnit de asemenea temeri că serviciile de informații străine ar putea întrerupe furnizarea către Germania a unor informații importante.

Procurorii federali nu au numit serviciul de informații străin pentru care ar fi lucrat Hanning și nu este clar dacă presupusa analiză realizată de acesta a ajuns la destinatarul căruia îi era destinată.

Presa germană scrie că fostul șef al spionajului ar fi lucrat pentru Azerbaidjan

Revista de știri Der Spiegel a relatat marți seară că anchetatorii investigau o posibilă legătură cu Azerbaidjanul. Potrivit publicației, Hanning ar fi fost în contact cu un agent din această țară. Guvernul de la Baku a negat miercuri orice legătură cu acest caz.

Consiliul pentru Presă și Radiodifuziune din Azerbaidjan a emis un comunicat în care a afirmat că acuzațiile reprezintă dezinformări lipsite de temei.

„Intenția răuvoitoare a forțelor din spatele acestei operațiuni de dezinformare este de a afecta relațiile dintre Azerbaidjan și Germania”, a declarat consiliul.

Un înalt oficial al guvernului azer a declarat pentru Reuters că Baku a contactat serviciile de informații germane prin canale oficiale și că i s-a transmis că acest caz nu are nicio legătură cu serviciile de informații azere.

Presedintele azer Ilham Alyiev, Foto: Vugar Amrullaev / Sputnik / Profimedia Images

Un judecător de la Curtea Federală de Justiție din orașul Karlsruhe, situat în sud-vestul Germaniei, a emis mandatul de arestare pe numele său. Mandatul oficial le permite autorităților să-l mențină pe Hanning în arest.

„Deși este adevărat că se afla în posesia unor documente confidențiale, acuzația potrivit căreia ar fi transmis informațiile conținute în acestea în detrimentul Germaniei, cu atât mai mult contra cost, este incorectă”, a declarat avocatul său miercuri pentru ziarul german Die Welt.

Hanning a condus BND, serviciul german de informații externe, între 1998 și 2005.

În arest și un fost șef de cabinet al serviciului german de informații externe

Procurorii susțin că Hanning a acceptat în 2010 să plătească pentru informații confidențiale furnizate de un oficial identificat drept Manfred D., care a ocupat funcția de șef de cabinet al mai multor conducători succesivi ai BND. Deși nu l-au identificat cu numele complet datorită legislației privind protejarea vieții personale din Germania, procurorii au precizat că acesta s-a pensionat abia în luna martie a acestui an.

Funcția sa îi putea oferi acces la unele dintre cele mai recente informații deținute de Germania la momentul respectiv, perioadă în care, potrivit procurorilor, documentele erau sustrase treptat din cadrul serviciului.

Manfred D. a fost reținut marți și plasat la rândul său în arest miercuri.

Procurorii au declarat marți că ancheta se învârte în jurul suspiciunilor că Hanning a primit de la D. aproximativ 2.000 de documente până în iunie 2022. „Unele dintre aceste documente erau clasificate”, a declarat un purtător de cuvânt al parchetului.

Nivelul de clasificare al documentelor care ar fi putut fi divulgate nu este clar încă.

Cazul de spionaj a atras comparații cu unul care a zguduit Germania de Vest

Marc Henrichmann, președintele comisiei parlamentare care supraveghează serviciile de informații, a declarat că este „destul de uluit” de acest caz.

El a minimalizat însă comparațiile cu cazul din anii 1970 al spionului est-german Günter Guillaume, secretarul cancelarului Germaniei de Vest Willy Brandt, care în cele din urmă a demisionat în urma scandalului.

„Consider că (această comparație) este puțin forțată în momentul de față, pentru că încă nu știm exact ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Henrichmann pentru postul public de radio Deutschlandfunk.