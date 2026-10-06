„Scandal de proporții istorice” în Germania: fostul șef al serviciului de informații externe, arestat pentru spionaj și trădare

Procurorii spun că August Hanning, al cărui mandat s-a încheiat în 2005, a cumpărat informații secrete de la un fost angajat al agenției de informații externe BND, pe care intenționa să le revândă unor actori străini în cadrul activităților sale de consultanță.

Fostul șef al serviciului german de informații externe (BND), August Hanning, a fost arestat sub suspiciunea de spionaj. Hanning a ocupat funcția de șef al agenției între 1998 și 2005.

Potrivit informațiilor cotidianului Süddeutsche Zeitung, un informator i-ar fi furnizat lui Hanning documente clasificate, care ar fi urmat să ajungă apoi la actori străini.

Conform informațiilor furnizate de canalele publice WDR, NDR și de cotidianul Süddeutsche Zeitung, procurorul general federal îl anchetează pe Hanning pentru divulgarea de secrete de stat, tentativă de trădare de stat și activitate de agent al serviciilor secrete.

Un alt angajat cu vechime al serviciului este anchetat pentru complicitate la tentativă de trădare de stat și complicitate la spionaj.

Analize de securitate pentru cel puțin un serviciu secret străin

Conform informațiilor din presa germană, citate de site-ul canalului public Tagesschau24, anchetatorii Oficiului Federal de Poliție Criminală (BKA) l-au arestat pe Hanning marți, în zori, la domiciliul său din Nordwalde, lângă Münster.

În Bavaria, ofițerii au arestat un alt fost angajat de rang înalt al BND: pe Manfred D., fostul șef de cabinet al lui Hanning, care a lucrat în cadrul BND până în primăvara anului 2026.

Se presupune că Manfred D. i-ar fi furnizat lui Hanning, cel puțin până în 2022, informații strict secrete din cadrul serviciului, în schimbul unei sume de bani.

Anchetatorii investighează suspiciunea că fostul șef al BND, care are acum 80 de ani, ar fi elaborat, pe baza acestor informații, cel puțin într-un caz, o analiză de securitate pentru un serviciu de informații străin.

Conform informațiilor dezvăluite de presă, nu este vorba însă de Rusia.

Într-un alt caz, Hanning ar fi folosit informații din documentele interne ale BND în comunicarea cu un agent străin.

Cum a fost descoperită scurgerea de informații

Potrivit unor surse din cercurile de securitate, Hanning a intrat în vizorul autorităților în urma unei percheziții efectuate la domiciliul său și la birourile sale în septembrie anul trecut, într-un caz separat – cel al Christinei Block.

Parchetul din Hamburg o acuză pe Christina Block, moștenitoarea lanțului de restaurante „Steak House”, că ar fi comandat, la sfârșitul anului 2023, răpirea celor doi copii ai săi, în urma unui litigiu privind custodia.

Potrivit anchetatorilor, August Hanning ar fi implicat într-o încercare anterioară de răpire a copiilor, fapt pe care acesta îl neagă.

Conform informațiilor difuzate de presă, în urma analizării materialelor confiscate anul trecut de la Hanning, polițiștii ar fi dat peste un suport de date electronic cu conținut exploziv.

Se pare că fostul ofițer avea acces la documente strict secrete ale BND din trecutul recent, pe care nu ar fi trebuit să le dețină sub nicio formă.

„Un dezastru major”: ce informații au ajuns în posesia lui Hanning

Conform anchetei, în multe cazuri era vorba de briefinguri de la Cancelaria Federală, în cadrul căreia șefii autorităților de securitate fac schimb de informații săptămânal. Conform cercetărilor, documentele ar fi rapoarte extrem de sensibile, de exemplu privind programul nuclear iranian sau armata rusă.

Potrivit informațiilor din cercurile de securitate, printre acestea s-ar afla și informații provenite de la serviciile partenere străine.

Scurgerea unui astfel de material este considerată un dezastru major în rândul serviciilor de informații, scrie Tagesschau24, care observă că serviciile secrete aliate ar putea pierde încrederea în BND și ar putea priva autoritatea de informații esențiale.

În mai 2026, Parchetul Federal a deschis în cele din urmă o anchetă sub acoperire împotriva lui Hanning și a presupusului său informator din cadrul BND.

Nu este încă clar pe ce perioadă ar fi primit Hanning informații secrete interne. Conform unor surse din cercurile de securitate, cele mai recente documente descoperite ar fi din iunie 2022.

Rămâne, de asemenea, deschisă întrebarea privind modul în care presupusul „cârtiță” din cadrul BND a reușit să scoată materialul din sediul securizat al agenției.

„Un scandal de proporții istorice”

Pentru BND, acest caz reprezintă deja al doilea incident grav în decurs de câțiva ani. În prezent, un fost șef de departament al BND trebuie să răspundă în fața Curții de Apel din Berlin, fiind acuzat că, în 2022, ar fi spionat pentru Rusia împreună cu un alt inculpat.

Atunci era vorba despre informații strict secrete privind operațiunile cibernetice ale BND, care au fost divulgate din cadrul serviciului.

Dacă suspiciunile împotriva lui Hanning și a celui de-al doilea acuzat se vor confirma, acesta ar fi un scandal al serviciilor secrete de proporții istorice, observă Tagesschau24.

Niciodată în istoria Germaniei nu a existat un caz presupus de trădare de stat care să vizeze un fost înalt funcționar de un asemenea rang, observă site-ul de știri.

Cine este August Hanning

De-a lungul carierei sale, August Hanning a ocupat timp de decenii funcții-cheie în cadrul arhitecturii de securitate germane.

Înainte de a ocupa funcția de președinte al BND, Hanning a fost responsabil cu protecția informațiilor secrete la reprezentanța diplomatică a Germaniei de Vest în RDG.

După ce a ocupat diverse funcții în Cancelaria Federală, printre care cea de coordonator al serviciilor de informații federale, el a preluat conducerea BND în 1998.

La sfârșitul anului 2005, după ce și-a încheiat mandatul la serviciul de informații, Hanning a trecut la Ministerul Federal de Interne în calitate de secretar de stat. Patru ani mai târziu, a fost trimis în pensionare provizorie.