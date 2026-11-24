Germania a fost în continuare, de departe, cel mai mare contribuabil net la bugetul UE anul trecut, plătind cu 14,9 miliarde de euro mai mult decât a primit, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German (IW), văzut de Reuters.

Liderii UE vor organiza joi și vineri un summit special pentru a discuta bugetul blocului pentru perioada 2028-2034.

Studiul IW a arătat că contribuția netă a Germaniei a fost cu 1,8 miliarde de euro mai mare decât în 2024, când s-a ridicat la 13,1 miliarde de euro.

Creșterea s-a datorat în principal unei majorări generale a bugetului UE.

Franța s-a clasat pe locul al doilea, cu o contribuție netă de aproximativ 5,4 miliarde de euro, urmată de Italia, cu 3,3 miliarde de euro.

Polonia, cel mai mare beneficiar net

Polonia a fost cel mai mare beneficiar net, cu 6,7 miliarde de euro, devansând România, cu 5,9 miliarde de euro, se mai arată în studiul Institutului Economic German.

Pe cap de locuitor, Olanda au fost cel mai mare plătitor net, cu 179 de euro, chiar înaintea Germaniei, cu 178 de euro.

Raportat la venitul național brut, Germania a rămas cel mai mare plătitor net, cu 0,32 %, urmată de Olanda, cu 0,28 %, și de Suedia, cu 0,21 %.

Consultare publică, la Cotroceni, privind bugetul multianual al UE

Administrația Prezidențială organizează marți, de la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, un eveniment de informare și consultare publică privind stadiul negocierilor pentru cadrul financiar multianual 2028-2034 al UE și poziționarea României.



Reprezentanții ministerelor coordonatoare ale procesului din partea țării noastre vor prezenta stadiul actualizat al negocierilor privind adoptarea cadrului financiar multianual 2028-2034 al Uniunii Europene.



Participanții la eveniment – reprezentând mediul de afaceri, organizații ale societății civile, mediul academic și specialiști în domeniul afacerilor europene – vor intra în dialog cu oficiali guvernamentali, putând adresa întrebări și formula propuneri în cadrul sesiunilor dedicate, conform anunțului



La discuții vor participa consilierii prezidențiali Valentin Naumescu și Radu Burnete și consiliera de stat Diana Punga, a transmis Administrația Prezidențială.

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