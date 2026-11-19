Autoritățile germane și-au ridicat nivelul de evaluare privind amenințările la adresa sistemelor de tehnologia informației (IT) la categoria „tensionat spre critic”, observând că noile instrumente de inteligență artificială precum agenții AI le oferă atacatorilor mai multe oportunități de acțiune, anunță Reuters.

Potrivit raportului publicat joi de Oficiul Federal pentru Securitatea Informațiilor (BSI), numeroase companii și consumatori aveau o falsă impresie de siguranță în ceea ce privește riscurile la care erau expuși.

Agenția publică o evaluare o dată pe an. Anul trecut, aceasta a descris situația drept „tensionată”.

Avertismentul vine în contextul în care atacurile cibernetice din ultimele luni au perturbat sistemele de refrigerare ale supermarketurilor din întreaga Europă, activitatea băncilor de sânge din Franța și pe cea a spitalelor din Germania, evidențiind amenințarea la adresa structurilor interconectate care stau la baza economiilor moderne.

Cu o zi în urmă, BSI s-a alăturat autorităților din alte țări pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la o vulnerabilitate critică a limbajului de programare Java, utilizat pe scară largă, care le-ar putea permite hackerilor să obțină acces la sisteme informatice.

„Dacă în trecut exploatarea vulnerabilităților necesita cunoștințe de specialitate și o anumită perioadă de timp, atacurile devin din ce în ce mai rapide, mai ieftine și mai bine direcționate”, se arată în raportul instituției.

Germania a înregistrat o creștere puternică a amenințărilor cibernetice

Indicele BSI privind riscurile cibernetice, care măsoară amenințările la adresa securității cibernetice, a crescut puternic începând de la jumătatea anului trecut, ajungând la 238 de puncte la mijlocul anului, față de 124 de puncte în aceeași perioadă din 2025.

Noul raport al BSI avertizează că modelele de inteligență artificială de înaltă performanță pot identifica și exploata vulnerabilitățile cu o viteză și într-un spectru din ce în ce mai mare, iar amenințarea a atins un „nivel critic” în perioada analizată.

Potrivit documentului, atacurile desfășurate prin intermediul emailurilor sunt în scădere, întrucât actorii rău intenționați utilizează modele de inteligență artificială pentru a ataca direct sistemele informatice.

Raportul mai arată că așa-numitele „suprafețe de atac” – reprezentând totalitatea punctelor potențiale de intrare și a zonelor vulnerabile – s-au extins considerabil, pe măsură ce digitalizarea și dispozitivele interconectate s-au răspândit în Germania.

Germania își avertizează companiile că trebuie să își securizeze sistemele IT

Documentul avertizează că guvernele înregistrează progrese în ceea ce privește înăsprirea reglementărilor privind securitatea IT, însă numeroase companii au reacționat prea lent în consolidarea propriilor sisteme de apărare.

Acest lucru este valabil în special în cazul celor care nu au utilizat sisteme de inteligență artificială pentru a scana și identifica vulnerabilitățile înainte ca acestea să fie exploatate în cadrul unor atacuri.

„Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana vertebrală a economiei germane, însă adesea dispun de mijloace limitate pentru a face față atacurilor”, se arată în raport.

Operatorii infrastructurilor critice, cărora li se aplică reglementări mai stricte, beneficiază în general de o protecție mai bună, însă „există în continuare loc de îmbunătățiri”, se mai afirmă în document.